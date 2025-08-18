Cum poți rămâne fără bani în cont după ce ai rezervat o vacanță pe Booking. Frauda îi lasă pe utilizatori și cu datele personale expuse

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 18 August 2025, ora 12:58
1166 citiri
FOTO: Pexels.com

Tot mai mulți oameni care își planifică vacanțele online se trezesc înșelați de o metodă ingenioasă de fraudă online. Escrocii au reușit să reproducă aproape perfect identitatea vizuală a platformei Booking.com, iar victimele descoperă abia la hotel că rezervările plătite nu există.

Un expert în securitate cibernetică, cunoscut sub numele JAMESWT, a semnalat modul de operare. Frauda exploatează o vulnerabilitate legată de felul în care sunt interpretate caracterele Unicode, un set universal folosit în toate aplicațiile software pentru text.

Cum funcționează schema de phishing

Punctul de pornire este un caracter japonez hiragana, „ん” (U+3093), care seamănă izbitor cu simboluri din alfabetul latin, precum „/n” sau „/~”. Această asemănare a permis infractorilor să creeze adrese web ce par identice cu cele oficiale ale Booking.com. În realitate, utilizatorii sunt redirecționați către o pagină clonată, unde datele și banii ajung direct în buzunarul atacatorilor, scrie ZonaIT.

Un exemplu este linkul de forma https://account.booking.comんdetailんrestric-access.www-account-booking.com/en/, care păcălește ușor. Doar ultima parte – www-account-booking.com/en/ – este tratată ca adresă validă și duce către site-ul fals.

Specialiștii numesc această tehnică „phishing prin homoglife”. Un homoglif este un caracter care arată identic sau aproape identic cu altul, dar aparține unui alfabet diferit. Astfel, un utilizator poate confunda litera latină „O” cu litera chirilică „О”, fără să realizeze diferența, iar escrocii profită din plin de aceste confuzii.

Revolta hotelierilor împotriva unei mari platforme turistice de pe glob. Un proces uriaș care ar putea schimba regulile rezervărilor online
Revolta hotelierilor împotriva unei mari platforme turistice de pe glob. Un proces uriaș care ar putea schimba regulile rezervărilor online
Booking.com, gigantul rezervărilor pe internet, se află în centrul unei confruntări juridice istorice. Peste 10.000 de hotelieri din întreaga Europă acuză compania de practici comerciale...
Românii care comandă de pe Temu, AliExpress și alte site-uri similare vor plăti o nouă taxă pentru colete
Românii care comandă de pe Temu, AliExpress și alte site-uri similare vor plăti o nouă taxă pentru colete
Statul român va introduce o taxă fixă, supranumită „Taxa Temu”, aplicată fiecărui colet cu valoare de până la 150 de euro ce intră în Uniunea Europeană. Măsura are ca scop limitarea...
