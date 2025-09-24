Bruxelles-ul pune presiune pe Big Tech: Apple, Google, Microsoft și Booking trebuie să explice cum combat fraudele online

Bruxelles-ul pune presiune pe Big Tech: Apple, Google, Microsoft și Booking trebuie să explice cum combat fraudele online
Fraudele financiare digitale au devenit un fenomen de miliarde de euro în Europa, iar Comisia Europeană a decis să deschidă un nou front împotriva acestora. În baza Legii Serviciilor Digitale (DSA), Bruxelles-ul a trimis cereri oficiale de informații către Apple, Google, Microsoft și Booking, solicitând detalii clare despre cum previn escrocheriile pe platformele lor.

De la aplicații-fantomă care imită bănci sau servicii de investiții, până la listări false pe platformele de rezervări și reclame care promit „randamente garantate”, autoritățile europene vor să știe cât de solide sunt filtrele și mecanismele de verificare. În paralel, Meta — prin Facebook, Instagram și WhatsApp, rămâne sub monitorizare strictă pentru modul în care gestionează conținutul și reclamele suspecte.

Ce riscă giganții digitali dacă nu conving Bruxelles-ul

DSA obligă platformele foarte mari să facă evaluări de risc anuale, să verifice comercianții din marketplace-uri și să răspundă rapid la ordinele autorităților. În practică, Comisia vrea să vadă dacă firmele pot bloca aplicațiile-momeală și reclamele toxice înainte ca acestea să ajungă la utilizatori. Dacă răspunsurile primite sunt incomplete sau nesatisfăcătoare, companiile vizate se pot trezi cu investigații formale și amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală.

Pentru utilizatori, schimbările nu vor fi vizibile imediat, dar presiunea de reglementare ar putea duce la filtre mai stricte, avertismente mai clare și mai multă siguranță în mediul digital.

