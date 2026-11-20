Bucureștiul va găzdui, între 26 și 28 aprilie 2028, o expoziție internațională dedicată tehnologiilor care pot schimba modul în care funcționează orașele. Evenimentul va reuni companii, reprezentanți ai administrațiilor publice și specialiști în dezvoltare urbană, cu accent pe soluții pentru transport, mediu și digitalizarea serviciilor publice.

Proiectul a fost prezentat oficial pe 19 noiembrie 2026, la Romexpo, în cadrul unei întâlniri la care au participat primari din mai multe orașe, reprezentanți ai mediului de afaceri, diplomați și rectori ai unor universități.

Transportul, mediul și serviciile publice digitale, principalele teme

Inițiativa își propune să transforme Bucureștiul într-un loc de întâlnire pentru administrațiile care caută soluții tehnologice și companiile care le pot furniza.

Conceptul de oraș inteligent presupune folosirea tehnologiei pentru gestionarea mai bună a serviciilor urbane. În practică, aceasta poate însemna sisteme care monitorizează traficul, platforme online pentru relația cu cetățenii sau instrumente digitale care ajută autoritățile să administreze infrastructura.

Organizatorii vor să aducă astfel de soluții mai aproape de municipalitățile din România și din regiune, astfel încât proiectele de modernizare să poată beneficia de experiența altor orașe.

Evenimentul din 2028 va avea trei componente: o expoziție de tehnologii pentru orașe inteligente, o conferință internațională dedicată dezvoltării urbane și o gală de premiere a proiectelor care au contribuit la îmbunătățirea vieții locuitorilor.

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Programul va fi construit în jurul a patru domenii: mobilitate urbană, protecția mediului, infrastructură inteligentă și guvernanță digitală.

Pentru administrațiile locale, participarea ar putea oferi acces la soluții deja utilizate în alte orașe, dar și posibilitatea de a discuta direct cu furnizorii de tehnologie și cu potențiali investitori.

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat, la lansarea proiectului, că tehnologia trebuie să răspundă unor probleme concrete ale orașului, nu să fie introdusă doar pentru a demonstra că administrația se modernizează.

Un detaliu anunțat de organizatori privește finanțarea expoziției. Evenimentul ar urma să fie susținut integral din sponsorizări, parteneriate și contribuțiile companiilor expozante, fără finanțare directă din bugetul municipalității.

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