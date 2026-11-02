BYD pregătește o rețea de încărcare rapidă în România și caută colaborări cu industria auto locală

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 20:42
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BYD pregătește o rețea de încărcare rapidă în România și caută colaborări cu industria auto locală
BYD vrea să se extindă puternic în Europa FOTO byd.com

BYD vrea să își extindă serios prezența în România. Compania chineză pregătește investiții într-o rețea locală de încărcare rapidă pentru mașini electrice și analizează posibile colaborări cu furnizori și specialiști din industria auto românească.

Planurile au fost discutate în timpul primei vizite oficiale în România a Stellei Li, vicepreședinta executivă BYD, pe 30 octombrie.

Unul dintre principalele subiecte a fost tehnologia Flash Charging, sistemul de încărcare ultrarapidă dezvoltat de companie. BYD spune că vrea să construiască în următorii ani o rețea locală de încărcare și vorbește despre investiții importante în această direcție.

Deocamdată, însă, nu sunt cunoscute detalii precum numărul stațiilor, locațiile, calendarul de instalare sau puterea acestora.

BYD a crescut rapid pe piața din România

Interesul companiei pentru România vine după o perioadă de creștere puternică a vânzărilor. Potrivit datelor DRPCIV citate de BYD, în primele nouă luni din 2026 au fost înmatriculate 1.600 de mașini complet electrice ale mărcii și 2.573 de modele plug-in hybrid.

Compania spune că a ajuns astfel la 22,9% din totalul mașinilor plug-in înmatriculate în România.

În septembrie, BYD a avut 708 înmatriculări și o cotă de piață de 6,4%, față de 2,7% în martie. Compania spune că este în prezent și cea mai bine poziționată marcă auto chineză de pe piața locală.

BYD are deja 38 de puncte de vânzare și 26 de centre de service în România. Marca a intrat direct pe piață, fără intermediari, și a construit o echipă locală.

Compania discută și despre colaborări cu industria auto românească. Ar putea fi vorba despre furnizori sau specialiști care să lucreze pentru operațiunile europene ale BYD.

Nu există însă, în acest moment, un anunț privind construirea unei fabrici în România. Stella Li a precizat că o astfel de investiție nu este acum în plan, mai ales că fabrica BYD din Ungaria este aproape gata și ar urma să înceapă producția în noiembrie 2026.

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