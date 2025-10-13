Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 01:37
255 citiri
Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
FOTO Unsplash

Cursa pentru următoarea revoluție în explorarea spațiului a început, iar tehnologia care ar putea schimba totul nu vine de la NASA, ci de la un startup britanic. Compania Pulsar Fusion dezvoltă prima rachetă cu propulsie bazată pe fuziune nucleară, un motor care, dacă va funcționa conform planului, ar putea reduce durata unei călătorii spre Marte de la 8-9 luni la mai puțin de 6 luni.

Proiectul, denumit Sunbird, este deja în faza de testare, iar primul zbor orbital este programat pentru 2027. Potrivit companiei, racheta ar putea atinge viteze de până la 800.000 km/h, ceea ce ar face-o cel mai rapid vehicul creat vreodată de om.

De la energia stelelor, la propulsia cosmică

Spre deosebire de propulsia cu fisiune nucleară, folosită și de NASA în unele proiecte, fuziunea combină atomi ușori, precum deuteriu și heliu-3, eliberând o cantitate uriașă de energie, dar fără deșeuri radioactive. Practic, racheta ar funcționa pe același principiu care alimentează Soarele.

Inginerii Pulsar susțin că mediul cosmic este, paradoxal, locul ideal pentru fuziune. „Fuziunea nu vrea să funcționeze pe Pământ, e mult mai naturală în spațiu”, explică fondatorul Richard Dinan.

Lipsa gravitației și a atmosferei face mai ușor de controlat plasma supraîncălzită necesară reacției. Designul Sunbird este liniar, nu circular ca reactoarele de pe Terra, iar particulele rezultate din fuziune sunt direcționate pentru a produce forța de propulsie.

Racheta Sunbird va fi amplasată în orbită și va acționa ca un „motor de transfer” între stații orbitale, remorcând nave spațiale spre destinații interplanetare. Această abordare ar reduce drastic consumul de combustibil și ar permite misiuni dus-întors spre asteroizi în doar 1-2 ani, sau sonde către Jupiter în 2-4 ani, față de cei peste 5 ani necesari astăzi.

Pentru Marte, timpul de zbor ar scădea la sub 6 luni.

#tehnologie, #stiinta, #marte , #NASA
