Când va fi Black Friday 2025 în România: datele oficiale pentru eMAG, Altex, Media Galaxy, Flanco și alți retaileri mari

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 18:34
528 citiri
Când va fi Black Friday 2025 în România: datele oficiale pentru eMAG, Altex, Media Galaxy, Flanco și alți retaileri mari
FOTO Altex

A început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat eveniment de shopping al anului.

De la eMAG, liderul comerțului online, până la Altex, Media Galaxy și Flanco, fiecare retailer pregătește oferte masive și campanii prelungite, menite să atragă milioane de cumpărători.

eMAG dă startul oficial pe 7 noiembrie

Potrivit anunțului companiei, Black Friday 2025 la eMAG va avea loc vineri, 7 noiembrie, într-o singură zi, tradiția păstrată de retailerul care a adus conceptul în România în urmă cu peste un deceniu. Platforma pregătește reduceri semnificative la electrocasnice, televizoare, telefoane, laptopuri, modă, beauty și chiar servicii precum vacanțe sau asigurări.

Anul trecut, eMAG a înregistrat peste 17 milioane de vizite și vânzări record de peste 700 de milioane de lei într-o singură zi, iar așteptările pentru 2025 sunt chiar mai mari. Campania va fi susținută și de partenerii din marketplace, care vor avea propriile oferte speciale.

Altex, Media Galaxy și Brico Depot împart reducerile în trei etape

Grupul Altex a anunțat că va organiza Black Friday 2025 în trei etape, desfășurate între 30 octombrie și 19 noiembrie.

Etapa 1: 30 octombrie – 5 noiembrie

Etapa 2: 6 – 12 noiembrie

Etapa 3: 13 – 19 noiembrie

Campania se va desfășura simultan în magazinele Altex, Media Galaxy și Brico Depot, atât online, cât și offline. Retailerul promite reduceri care pot depăși 50% la anumite produse, garanția „2x diferența” și livrare rapidă chiar și pentru electrocasnicele mari.

Deși Flanco nu a anunțat încă o dată oficială, compania urmează tradiția ultimilor ani, lansând campania în prima săptămână din noiembrie, cu oferte extinse pe o perioadă de aproximativ două săptămâni. Reducerile vor viza în special electronice, electrocasnice și produse pentru casă și divertisment.

#tehnologie, #Black Friday, #eMAG, #Altex , #tehnologie
