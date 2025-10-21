Google taie suportul pentru Android Auto pe telefoanele mai vechi. Ce modele sunt afectate din octombrie

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 18:01
299 citiri
Google taie suportul pentru Android Auto pe telefoanele mai vechi. Ce modele sunt afectate din octombrie
FOTO Unsplash

Dacă ai un telefon cu o versiune mai veche de Android, e posibil ca Android Auto să nu mai funcționeze în mașina ta începând din această lună. Google a actualizat cerințele minime de sistem pentru platforma Android Auto, iar modificarea lasă în urmă o serie de dispozitive mai vechi, care nu vor mai putea rula aplicația.

Noua regulă impune ca toate telefoanele compatibile să ruleze cel puțin Android 9.0 Pie, o schimbare anunțată încă de anul trecut, dar pusă în aplicare abia acum, odată cu versiunea 15.5 a Android Auto.

Android Auto dispare de pe telefoanele mai vechi de Android 9

Asta înseamnă că dispozitivele blocate pe Android 8.0 Oreo sau mai vechi nu vor mai putea fi conectate la Android Auto. Platforma va refuza automat asocierea cu sistemul multimedia al mașinii, iar aplicația nu va mai primi actualizări.

Deși vestea poate fi frustrantă pentru unii utilizatori, Google justifică decizia prin necesitatea menținerii standardelor de securitate și compatibilitate cu aplicațiile moderne de navigație, mesagerie și streaming.

Există totuși o soluție, actualizarea manuală la o versiune mai nouă de Android, prin intermediul unei Custom ROM, dacă telefonul permite acest lucru. Comunitățile de modding precum LineageOS oferă variante de Android 9 sau chiar 10 pentru unele modele populare.

Ce telefoane sunt afectate

Lista oficială nu a fost publicată, dar în practică sunt vizate modelele lansate înainte de 2018.

Samsung – seria Galaxy S7 și mai vechi;

Huawei – modelele anterioare lui P20;

LG, Sony și HTC – dispozitive lansate cu Android 8 sau mai vechi;

OnePlus 3 / 3T și alte modele similare din acea generație.

Pentru majoritatea utilizatorilor, impactul va fi minim. Telefoanele moderne deja rulează Android 10 sau versiuni mai noi.

