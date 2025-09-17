O cască futuristă cu ultrasunete ar putea trata Parkinsonul și depresia fără operație. Cum funcționează dispozitivul

O cască care trimite ultrasunete direct în adâncul creierului promite să schimbe tratamentul bolilor neurologice. Dispozitivul, dezvoltat de o echipă internațională de cercetători, reușește să moduleze regiuni greu accesibile până acum fără a fi nevoie de operație. Rezultatele, publicate în revista Nature Communications, deschid o nouă eră pentru terapiile non-invazive dedicate unor afecțiuni precum Parkinson sau depresia.

Cum funcționează dispozitivul

Structuri cerebrale precum ganglionii bazali sau talamusul au fost dintotdeauna o provocare pentru medici, din cauza poziției lor adânci. Noua cască folosește 256 de emițătoare cu ultrasunete care trimit fascicule extrem de precise – de până la o mie de ori mai exacte decât tehnologiile actuale. Astfel, pot fi vizate regiuni de 30 de ori mai mici decât înainte, oferind un control fără precedent asupra creierului, scrie Playtech.

Un avantaj major este compatibilitatea cu imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI). Acest lucru permite monitorizarea în timp real a modului în care reacționează creierul la stimulare. Potrivit fizicianului Eleanor Martin, de la University College London, sistemul a fost conceput special pentru a fi folosit simultan cu fMRI, deschizând drumul către terapii personalizate și ajustări automate în funcție de răspunsul pacientului.

Într-un prim test, șapte voluntari au fost supuși stimulării unei zone din talamus care procesează informații vizuale. Scanările au arătat că activitatea cortexului vizual a crescut, efectul persistând chiar și 40 de minute după oprirea ultrasunetelor. Interesant este că participanții nu au raportat senzații vizuale, ceea ce arată că dispozitivul influențează circuitele neuronale profunde fără a provoca disconfort.

În prezent, pentru afecțiuni precum Parkinson sau tremorul esențial se folosește stimularea cerebrală profundă, o procedură invazivă ce presupune implantarea de electrozi. Casca cu ultrasunete ar putea oferi o soluție sigură, reversibilă și repetabilă, reducând riscurile chirurgicale.

Autorul principal al studiului, inginerul biomedical Bradley Treeby, spune că tehnologia marchează o schimbare de paradigmă: pentru prima dată, oamenii de știință pot explora non-invaziv relațiile cauzale din circuitele profunde ale creierului.

