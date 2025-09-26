Caseta audio se reinventează. Chinezii testează stocarea pe ADN, care poate avea ”aduna” până la șapte miliarde de melodii

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 05:03
130 citiri
Caseta audio se reinventează. Chinezii testează stocarea pe ADN, care poate avea ”aduna” până la șapte miliarde de melodii
FOTO Unsplash

Caseta audio, cândva simbol al muzicii anilor ’80, ar putea reveni spectaculos, de data aceasta ca suport pentru era digitală. O echipă de cercetători din Shenzhen, China, a dezvoltat o bandă care folosește molecula de ADN pentru stocarea datelor.

Potrivit studiului publicat în Science Advances, o bandă de 100 de metri ar putea stoca până la 36 de petabytes de informații, echivalentul a circa șapte miliarde de melodii. Capacitatea vine din densitatea extraordinară a ADN-ului: un singur gram ar putea conține teoretic peste 450 de exabytes, adică cât memoria a 1,8 miliarde de smartphone-uri moderne, scrie The Times.

Cum funcționează banda ADN

Noua tehnologie împarte panglica de poliester-nailon în sute de mii de micro-partiții, fiecare etichetată cu un cod de bare. Datele sunt scrise folosind cele patru baze ale ADN-ului (A, G, C, T), apoi protejate cu un înveliș special. Spre deosebire de încercările anterioare, sistemul permite citirea, ștergerea și rescrierea informațiilor, la fel ca pe un hard disk.

Un aparat de tip „casetofon” specializat produce lanțurile de ADN, le plasează pe bandă și le decodează ulterior înapoi în date digitale. Într-o demonstrație, cercetătorii au reușit să fragmenteze imagini, să le inscripționeze pe bandă și să le reasambleze fidel.

Avantajul ADN-ului este că poate fi păstrat secole întregi în condiții uscate, fără consum energetic, reducând uriașa amprentă de carbon a centrelor de date actuale. Totuși, costurile de sinteză și limitările tehnice fac ca tehnologia să fie, deocamdată, impracticabilă la scară industrială.

Instagram sparge bariera de 3 miliarde de utilizatori: aplicația se transformă radical
Instagram sparge bariera de 3 miliarde de utilizatori: aplicația se transformă radical
Instagram a ajuns la 3 miliarde de utilizatori activi lunar. Creșterea spectaculoasă este atribuită în special videoclipurilor scurte și mesajelor private, care au devenit centrul experienței...
Qualcomm ridică miza în lupta cu Apple și Intel: trei noi procesoare Snapdragon X2 Elite pentru laptopuri
Qualcomm ridică miza în lupta cu Apple și Intel: trei noi procesoare Snapdragon X2 Elite pentru laptopuri
Qualcomm a prezentat oficial trei noi procesoare pentru laptopuri cu Windows, Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100, X2E-88-100 și X2E-80-100. Toate sunt construite pe procesul de 3 nm N3P de la...
#tehnologie, #China, #audio , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a tinut cadavrul fiicei sale intr-un congelator timp de 20 de ani
Adevarul.ro
Trei tinere au fost mutilate, violate si ucise cu o cruzime greu de imaginat, in direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Caseta audio se reinventează. Chinezii testează stocarea pe ADN, care poate avea ”aduna” până la șapte miliarde de melodii
  2. Reforma se blochează și la subvenția partidelor, cu o tăiere anemică de 10%. „Cumva, nu ne apucăm de treabă. Mimăm reforma”
  3. Instagram sparge bariera de 3 miliarde de utilizatori: aplicația se transformă radical
  4. Qualcomm ridică miza în lupta cu Apple și Intel: trei noi procesoare Snapdragon X2 Elite pentru laptopuri
  5. Microsoft cedează presiunilor europene: Windows 10 va primi actualizări de securitate gratuite, fără cont Microsoft și fără colectare de date
  6. Cât ne vor costa amânările CCR pentru reformele din pachetul doi: „Dacă ajungem la recesiune, va fi din cauză că niște politicieni încearcă să-și protejeze favoriții”
  7. Smartphone-urile devin tot mai scumpe. Motivul pentru care industria trece printr-o schimbare vizibilă
  8. Xiaomi 15T Pro, prezentat oficial. Gigantul tech a pregătit un telefon de top și o avalanșă de gadgeturi inteligente
  9. Ministru din cabinetul Bolojan, dezvăluiri despre cum s-a ajuns la deficitul uriaș. "S-a mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic"
  10. iPhone 17 Pro Max versus Samsung Galaxy S25 Ultra: aluminiu sau titan, care rezistă mai bine? VIDEO