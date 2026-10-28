Logitech a lansat unele dintre cele mai scumpe căști de gaming din gama sa. Ce tehnologie de top a folosit producătorul

O pereche de căști de gaming poate ajunge să coste cât un smartphone accesibil, iar diferențele față de modelele obișnuite nu sunt întotdeauna evidente.

Pentru cineva care se joacă ocazional, un sunet bun și un microfon decent sunt, de regulă, suficiente. În gamingul competitiv, însă, lucrurile se schimbă. Identificarea unui adversar după zgomotul pașilor sau comunicarea clară cu echipa pot influența rezultatul unei partide.

Logitech mizează tocmai pe aceste detalii cu noile PRO X3 LIGHTSPEED, o pereche de căști wireless premium, dezvoltate în colaborare cu jucători profesioniști de esports. Modelul vine cu difuzoare din grafen, un microfon îmbunătățit și o autonomie de până la 70 de ore, la un preț care depășește 1.000 de lei.

La prima vedere, căștile nu încearcă să impresioneze printr-un design extravagant. Logitech a păstrat aspectul sobru al generațiilor precedente, fără lumini RGB sau elemente decorative exagerate. Construcția include componente metalice, cupe rotative și pernițe cu spumă cu memorie, gândite pentru utilizarea îndelungată.

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Sunetul, principalul argument al noilor căști Logitech

Una dintre caracteristicile care diferențiază PRO X3 LIGHTSPEED este utilizarea difuzoarelor PRO-G GRAPHENE de 50 mm. Grafenul este un material foarte ușor și rigid, proprietăți care permit reproducerea precisă a sunetelor și reducerea distorsiunilor.

În jocurile competitive, acest lucru poate conta mai mult decât un bass puternic. În titluri precum Counter-Strike 2, zgomotul pașilor, reîncărcarea unei arme sau direcția din care se apropie adversarul oferă informații esențiale. Căștile sunt concepute pentru a reda cât mai clar aceste detalii, chiar și atunci când pe fundal se aud explozii sau alte efecte sonore.

Logitech oferă și un egalizator parametric cu 10 benzi, disponibil în aplicația G HUB. Acesta permite ajustarea sunetului în funcție de preferințe: mai mult accent pe indicii audio în jocurile competitive sau frecvențe joase mai pronunțate pentru muzică și filme. Există inclusiv profiluri create de jucători profesioniști, care pot fi descărcate și adaptate.

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O altă îmbunătățire importantă este microfonul detașabil, cu captare la 48 kHz și 16 biți. Acesta promite o voce mai naturală și mai clară decât generația precedentă, iar tehnologia BLUE VO!CE permite ajustarea modului în care este transmis sunetul. Astfel, căștile pot fi utile și pentru apeluri video, întâlniri online sau crearea de conținut.

Autonomia reprezintă un alt avantaj. Logitech anunță până la 70 de ore de funcționare wireless, cu aproximativ 40% mai mult decât generația anterioară. Pentru cineva care folosește căștile câteva ore pe zi, asta poate însemna săptămâni întregi fără încărcare.

Conectivitatea include tehnologia LIGHTSPEED de 2,4 GHz, concepută pentru latență redusă, Bluetooth și posibilitatea utilizării prin cablu de 3,5 mm. Există însă și câteva compromisuri: căștile nu dispun de anulare activă a zgomotului și nu permit redarea simultană prin Bluetooth și LIGHTSPEED.

Produsul este oferit la prețul de 1.350 în magazinele partenere.

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