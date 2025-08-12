Tehnologia unui gigant tech atinge un nou prag. Căștile ar putea primi traducere în timp real odată cu iOS 26

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 12 August 2025, ora 18:02
Tehnologia unui gigant tech atinge un nou prag. Căștile ar putea primi traducere în timp real odată cu iOS 26
FOTO Apple Rumours

Apple pregătește o funcție nouă pentru căștile sale. Într-o imagine ascunsă în aplicația Translate, apar AirPods Pro 2 cu mesajul „Hello” afișat în mai multe limbi, ceea ce sugerează introducerea traducerilor în timp real. Activarea ar urma să se facă printr-o dublă atingere pe zona sensibilă a căștilor.

Fișierul în care a fost găsită această ilustrație poartă numele „Translate”, iar primele semnalări au venit de la publicația 9to5Mac. Ulterior, și Mac Rumors a confirmat autenticitatea imaginii, consolidând ideea că Apple pregătește extinderea funcțiilor sale lingvistice direct în AirPods.

Ce modele ar putea beneficia de noua funcție

Conform informațiilor apărute până acum, traducerea în timp real ar urma să fie disponibilă pentru AirPods Pro 2 și AirPods 4. Deoarece majoritatea funcțiilor de acest tip sunt legate de Apple Intelligence, este probabil ca și această noutate să necesite un iPhone compatibil cu această suită. Mark Gurman, cunoscut pentru dezvăluirile sale legate de Apple, menționase deja această funcție înainte de lansările oficiale legate de iOS 26.

Deocamdată nu se știe dacă opțiunea va fi disponibilă încă din versiunea finală a iOS 26 sau dacă va fi introdusă ulterior printr-o actualizare separată. Dacă zvonurile se confirmă, utilizatorii ar putea avea la dispoziție un instrument util pentru conversații multilingve, direct în căștile lor, fără a mai scoate telefonul din buzunar.

Google Maps testează un sistem de avertizare pentru șoferi în zonele cu risc ridicat de accidente. Cum va funcționa
Google Maps testează un sistem de avertizare pentru șoferi în zonele cu risc ridicat de accidente. Cum va funcționa
Google a anunțat o colaborare cu autoritățile din Delhi pentru a introduce o funcție specială în Google Maps, menită să ajute șoferii să evite zonele cu un istoric ridicat de accidente....
WhatsApp testează o funcție care ar putea schimba modul în care interacționăm pe platformă
WhatsApp testează o funcție care ar putea schimba modul în care interacționăm pe platformă
WhatsApp testează o funcție care ar putea schimba modul în care interacționăm pe platformă. În cea mai recentă versiune beta pentru Android, aplicația a introdus opțiunea „guest...
