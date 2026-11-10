Un ceas japonez de 12.400 de dolari a fost desemnat cel mai bun ceas sportiv din 2026. Ce are special acest model

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 10 Noiembrie 2026, ora 22:11
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Un ceas japonez de 12.400 de dolari a fost desemnat cel mai bun ceas sportiv din 2026. Ce are special acest model
FOTO Pixabay

Un producător japonez a câștigat premiul pentru cel mai bun ceas sportiv al anului 2026, într-o competiție internațională dedicată ceasurilor de lux. Modelul Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver a fost ales la Grand Prix d’Horlogerie de Genève, eveniment în cadrul căruia au fost premiate unele dintre cele mai apreciate creații ale industriei.

Ceasul, identificat prin codul SLGB023, este o evoluție a unui model de scufundări lansat în 2022. Designul său este inspirat de mareele din jurul Japoniei, cu un cadran albastru închis și o suprafață texturată care amintește de mișcarea apei, scrie Go4IT.

Unul dintre elementele distinctive este vizibilitatea în întuneric. Acele și indicii orari sunt acoperiți cu un material care absoarbe lumina și apoi strălucește în verde. Potrivit producătorului, după zece minute de expunere la lumină suficient de puternică, marcajele pot rămâne vizibile între trei și cinci ore.

Carcasa este realizată din titan, are un diametru de 40,8 milimetri și o grosime de 12,9 milimetri.

De ce este atât de scump ceasul Grand Seiko premiat în 2026

Principala caracteristică tehnică a modelului este mecanismul Spring Drive 9RB1, proiectat pentru a oferi o precizie de aproximativ 20 de secunde în plus sau în minus pe parcursul unui an întreg.

Pentru a obține această performanță, mecanismul combină energia mecanică cu un sistem electronic de reglare. Un circuit special verifică variațiile de temperatură de 540 de ori pe zi, pentru a menține funcționarea cât mai precisă.

Ceasul are o rezervă de funcționare de 72 de ore și rezistă la apă până la o adâncime declarată de 300 de metri, fiind conceput inclusiv pentru scufundări.

Brățara metalică dispune de un sistem de reglare care permite ajustarea lungimii cu până la 24 de milimetri, pentru o potrivire mai bună pe încheietură.

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