ChatGPT, acuzat că raportează utilizatorii direct la poliție. Ce a recunoscut OpenAI despre conversațiile private

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 12:48
200 citiri
ChatGPT, acuzat că raportează utilizatorii direct la poliție. Ce a recunoscut OpenAI despre conversațiile private
Mașină de Poliție Foto: Pexels

OpenAI a confirmat oficial că monitorizează discuțiile purtate prin ChatGPT și, în anumite cazuri, le transmite forțelor de ordine. Dezvăluirea a fost făcută într-o postare pe blogul companiei, unde se vorbea inițial despre impactul chatbotului asupra sănătății mintale.

Potrivit companiei, atunci când moderatorii umani descoperă conversații care par să indice planuri de vătămare gravă, acestea sunt direcționate către autorități. „Dacă evaluatorii stabilesc că există o amenințare iminentă, putem trimite cazul către forțele de ordine”, a explicat OpenAI. În paralel, conturile vizate pot fi suspendate sau închise definitiv.

Confidențialitate sau supraveghere mascată?

Reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți utilizatori s-au întrebat cum poate OpenAI să garanteze confidențialitatea promisă de CEO-ul Sam Altman, care compara ChatGPT cu un terapeut sau un avocat. Bloggerul Charles McGuinness a mers și mai departe, amintind de dezvăluirile lui Edward Snowden despre colaborarea dintre marile companii de tehnologie și guvernul SUA: „Nu este paranoic să credem că și ChatGPT transmite acum conținut sensibil către autorități.”

Criticii susțin că OpenAI se află prinsă între două promisiuni contradictorii: protecția vieții private a utilizatorilor și obligația de a interveni în cazurile de risc.

Unul dintre cele mai puternice vehicule spațiale revine. Nava Pentagonului va testa senzori cuantici și comunicații laser
Unul dintre cele mai puternice vehicule spațiale revine. Nava Pentagonului va testa senzori cuantici și comunicații laser
După ce a petrecut peste 500 de zile pe orbită, vehiculul spațial secretiv X-37B se pregătește de o nouă aventură. De data aceasta, aeronava construită de Boeing va transporta la bord două...
Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina: poate identifica în câteva secunde afecțiuni cardiace grave
Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina: poate identifica în câteva secunde afecțiuni cardiace grave
Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina. Dispozitivul seamănă cu unul clasic, dar are în locul piesei de piept un modul de dimensiunea unui pachet de...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #ChatGPT , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
a1.ro
Ce recompensa a primit politistul care l-a imobilizat pe tanarul napustit asupra livratorului din Bangladesh. Nimeni nu se astepta
DigiSport.ro
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E asteptat in curand sa semneze!"

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ChatGPT, acuzat că raportează utilizatorii direct la poliție. Ce a recunoscut OpenAI despre conversațiile private
  2. Vești proaste pentru români. Din 2026 cresc impozitele pentru mașini și locuințe. Cât vor plăti șoferii în funcție de categoria auto
  3. Cand am viralizat toxicul?
  4. Industria zonei euro revine pe creștere în august – TradeVille
  5. Cum a ajuns reforma administrativă veriga slabă din pachetul doi de măsuri fiscale. „PSD este un partid format din aleși locali, care nu dorește să-și distrugă baza electorală”
  6. Inflație și șomaj în România. Scenariul anticipat de un profesor de economie pentru anul 2026: „Toate măsurile sunt greșite”
  7. Reforma statului pare să fi început cu stângul: „Suntem într-o criză cum n-am mai văzut în ultimii 15 ani”
  8. Cum să te adaptezi rapid la tendințele din real estate: 5 sfaturi utile
  9. Rezervele valutare ale BNR au crescut în iulie la 63,225 miliarde euro. Care este situația aurului
  10. Patronatele hotelurilor și restaurantelor condamnă discriminarea muncitorilor străini: ”Dacă ajung să muncească în frică, pierdem cu toții”