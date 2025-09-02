ChatGPT, acuzat că raportează utilizatorii direct la poliție. Ce a recunoscut OpenAI despre conversațiile private

OpenAI a confirmat oficial că monitorizează discuțiile purtate prin ChatGPT și, în anumite cazuri, le transmite forțelor de ordine. Dezvăluirea a fost făcută într-o postare pe blogul companiei, unde se vorbea inițial despre impactul chatbotului asupra sănătății mintale.

Potrivit companiei, atunci când moderatorii umani descoperă conversații care par să indice planuri de vătămare gravă, acestea sunt direcționate către autorități. „Dacă evaluatorii stabilesc că există o amenințare iminentă, putem trimite cazul către forțele de ordine”, a explicat OpenAI. În paralel, conturile vizate pot fi suspendate sau închise definitiv.

Confidențialitate sau supraveghere mascată?

Reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți utilizatori s-au întrebat cum poate OpenAI să garanteze confidențialitatea promisă de CEO-ul Sam Altman, care compara ChatGPT cu un terapeut sau un avocat. Bloggerul Charles McGuinness a mers și mai departe, amintind de dezvăluirile lui Edward Snowden despre colaborarea dintre marile companii de tehnologie și guvernul SUA: „Nu este paranoic să credem că și ChatGPT transmite acum conținut sensibil către autorități.”

Criticii susțin că OpenAI se află prinsă între două promisiuni contradictorii: protecția vieții private a utilizatorilor și obligația de a interveni în cazurile de risc.

Ads