Un nou atac cibernetic cu impact global: FBI confirmă implicarea hackerilor chinezi

Agenția americană FBI a confirmat că gruparea de hackeri cunoscută sub numele de Salt Typhoon a reușit să pătrundă în rețelele a peste 200 de companii din Statele Unite și în organizații din nu mai puțin de 80 de țări.

Dezvăluirea recunoaște dimensiunea internațională a atacului, care depășește cu mult frontierele SUA. Potrivit lui Brett Leatherman, adjunctul responsabil de securitate cibernetică în cadrul FBI, „amenințarea din partea Chinei este în desfășurare”, ceea ce înseamnă că Salt Typhoon nu a renunțat la operațiuni.

De la interceptarea apelurilor la spionaj economic

Campania a fost descoperită după ce mai mulți furnizori americani de telecomunicații, între care AT&T și Verizon, au raportat atacuri informatice. Hackerii nu urmăreau conversațiile propriu-zise, ci metadatele apelurilor, informații despre cine a sunat pe cine și care persoane se aflau sub monitorizare legală. Pe baza acestor date, s-au putut construi rețele detaliate ale comunicării între oficiali americani. Gravitatea situației a determinat FBI să recomande cetățenilor utilizarea aplicațiilor de mesagerie criptată.

Amploarea reală a operațiunii a depășit telecomunicațiile. Salt Typhoon a exploatat vulnerabilități ale routerelor și infrastructurilor critice, interceptând și redirecționând fluxuri întregi de date. FBI, alături de aproape 20 de agenții de securitate din întreaga lume, a emis un ghid comun pentru a ajuta instituțiile și companiile să identifice urmele acestor atacuri.

