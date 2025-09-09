Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Marele Firewall chinezesc, exportat: dezvăluire despre rețeaua globală de cenzură construită de Beijing

O postare de peste 100.000 de documente scoate la iveală un adevăr alarmant: tehnologia care a ridicat „Marele Firewall” al Chinei nu mai rămâne doar între granițele sale. Compania Geedge Networks, fondată în 2018 și legată direct de Fang Binxing, supranumit „părintele cenzurii online”, a început să vândă sisteme de supraveghere și control digital unor regimuri autoritare din Asia și Africa.

În spatele imaginii oficiale de furnizor de securitate cibernetică pentru companii, Geedge oferă de fapt un arsenal digital care permite guvernelor să blocheze site-uri, să dezactiveze VPN-uri, să intercepteze parole și chiar să monitorizeze persoane individuale. Practic, un Mare Firewall „la cheie”, gata de instalare în centre de date naționale sau gestionat direct de autorități locale.

Țările care au importat cenzura digitală

Conform documentelor analizate de cercetători, tehnologia Geedge este deja implementată în Kazahstan, Etiopia, Pakistan și Myanmar, cu mențiuni și despre o altă țară neidentificată. Sistemul central, numit Tiangou Secure Gateway (TSG), poate procesa traficul de internet al unei întregi națiuni: fiecare pachet de date trece prin filtrare, inspecție sau blocaj, în funcție de regulile stabilite de guvern.

Pentru traficul necriptat, controlul este total: conținutul site-urilor, parolele sau atașamentele pot fi accesate direct. Dacă informația este criptată, Geedge aplică tehnici de inspecție profundă și algoritmi de învățare automată pentru a detecta VPN-uri sau alte metode de eludare. În caz de suspiciuni, traficul poate fi blocat temporar sau permanent.

