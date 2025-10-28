China impune o lege care obligă influencerii să dovedească studii pentru a vorbi despre medicină, educație sau drept

China a introdus o nouă lege care schimbă radical regulile pentru creatorii de conținut din mediul online. Începând cu 25 octombrie 2025, influencerii care postează despre domenii considerate „sensibile” precum sănătatea, educația, finanțele sau dreptul sunt obligați să prezinte diplome universitare, certificări profesionale sau licențe oficiale, potrivit publicației LiveMint.

Postările despre sănătate, educație și finanțe devin „subiecte reglementate”

Administrația pentru Cibernetică din China (CAC) susține că scopul măsurii este combaterea dezinformării și protejarea publicului de sfaturi eronate sau înșelătoare. Platformele digitale majore, precum Douyin (echivalentul chinezesc al TikTok), Weibo și Bilibili, vor avea obligația de a verifica documentele de calificare ale influencerilor și de a aplica etichete de transparență pe postările acestora.

Noile reguli prevăd și cerințe stricte privind conținutul. Creatorii trebuie să indice sursa exactă a informațiilor atunci când fac referire la studii științifice sau date oficiale.

Este interzisă promovarea produselor de sănătate, medicamentelor sau suplimentelor alimentare sub forma conținutului „educațional” sau „informativ”.

Oficial, autoritățile chineze spun că legea are rolul de a „crește încrederea publicului în mediul digital” și de a combate valul de dezinformare online. Totuși, criticii avertizează că aceasta ar putea fi un nou instrument de control asupra libertății de exprimare.

