China a tăiat internetul global pentru o oră, fără explicații oficiale

Milioane de utilizatori din China s-au trezit miercuri, 20 august 2025, într-o situație fără precedent: nu au mai putut accesa mare parte din internetul global timp de mai bine de o oră. Blocajul, produs între 00:34 și 01:48 (ora Beijingului), a vizat portul 443, canalul standard pentru conexiunile HTTPS, și a întrerupt atât accesul la site-uri internaționale, cât și funcționarea unor servicii esențiale.

Grupul Great Firewall Report, care monitorizează activitatea rețelei de cenzură chinezești, a semnalat că în acea perioadă au fost injectate pachete false care au blocat complet conexiunile securizate. Practic, orice încercare de a ajunge la servere externe a fost respinsă.

Impact asupra companiilor și ipoteze privind cauzele

Efectele au fost resimțite nu doar de utilizatorii obișnuiți, ci și de marile companii. Apple și Tesla, de exemplu, își conectează produsele prin portul 443 la servere externe, ceea ce înseamnă că funcții de bază ale dispozitivelor au fost afectate temporar. Deși China este obișnuită cu restricții severe pe internet, blocarea completă a conexiunilor HTTPS rămâne un eveniment neobișnuit, cu implicații tehnologice și economice.

Autoritățile de la Beijing nu au oferit nicio explicație. În trecut, astfel de restricții suplimentare apăreau în perioade politice sensibile, însă presa internațională nu a identificat un context clar pentru data de 20 august. Specialiștii avansează două scenarii: fie a fost un test al unui nou sistem de cenzură capabil să blocheze internetul global la scară națională, fie o eroare de configurare a infrastructurii deja existente.

Ads

O coincidență ridicată de analiști complică și mai mult tabloul. Cu câteva ore înainte, Pakistanul, care se bazează pe tehnologie chineză pentru propriul sistem de filtrare a internetului, a raportat o scădere bruscă a traficului. Acest lucru sugerează posibilitatea unei testări coordonate.

Ads