China a tăiat internetul global pentru o oră, fără explicații oficiale

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 23 August 2025, ora 15:53
447 citiri
China a tăiat internetul global pentru o oră, fără explicații oficiale
FOTO Pixabay

Milioane de utilizatori din China s-au trezit miercuri, 20 august 2025, într-o situație fără precedent: nu au mai putut accesa mare parte din internetul global timp de mai bine de o oră. Blocajul, produs între 00:34 și 01:48 (ora Beijingului), a vizat portul 443, canalul standard pentru conexiunile HTTPS, și a întrerupt atât accesul la site-uri internaționale, cât și funcționarea unor servicii esențiale.

Grupul Great Firewall Report, care monitorizează activitatea rețelei de cenzură chinezești, a semnalat că în acea perioadă au fost injectate pachete false care au blocat complet conexiunile securizate. Practic, orice încercare de a ajunge la servere externe a fost respinsă.

Impact asupra companiilor și ipoteze privind cauzele

Efectele au fost resimțite nu doar de utilizatorii obișnuiți, ci și de marile companii. Apple și Tesla, de exemplu, își conectează produsele prin portul 443 la servere externe, ceea ce înseamnă că funcții de bază ale dispozitivelor au fost afectate temporar. Deși China este obișnuită cu restricții severe pe internet, blocarea completă a conexiunilor HTTPS rămâne un eveniment neobișnuit, cu implicații tehnologice și economice.

Autoritățile de la Beijing nu au oferit nicio explicație. În trecut, astfel de restricții suplimentare apăreau în perioade politice sensibile, însă presa internațională nu a identificat un context clar pentru data de 20 august. Specialiștii avansează două scenarii: fie a fost un test al unui nou sistem de cenzură capabil să blocheze internetul global la scară națională, fie o eroare de configurare a infrastructurii deja existente.

O coincidență ridicată de analiști complică și mai mult tabloul. Cu câteva ore înainte, Pakistanul, care se bazează pe tehnologie chineză pentru propriul sistem de filtrare a internetului, a raportat o scădere bruscă a traficului. Acest lucru sugerează posibilitatea unei testări coordonate.

Un gigant tech își mută producția din China! Care este motivul și pe ce regiune a lumii pariază
Un gigant tech își mută producția din China! Care este motivul și pe ce regiune a lumii pariază
ASUS, unul dintre cei mai mari producători de hardware din lume, face o schimbare strategică de amploare: peste 90% din producția de PC-uri și plăci de bază consumer a fost relocată din...
Un oraș vrea să limiteze timpul petrecut pe smartphone. Doar două ore pe zi pentru fiecare utilizator
Un oraș vrea să limiteze timpul petrecut pe smartphone. Doar două ore pe zi pentru fiecare utilizator
În Toyoake, un oraș cu 68.000 de locuitori din centrul Japoniei, autoritățile au lansat o propunere care a generat imediat controverse: folosirea telefoanelor mobile ar trebui redusă la cel...
#tehnologie, #China, #Internet , #internet
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se implinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat Romania
a1.ro
Adevarul despre buturuga pe care sta Radu Valcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak si Ristei
ObservatorNews.ro
Romania, maturata de furtuni. Un barbat si un copil, ucisi de vijelie pe Lacul Snagov. Alta victima in Arges

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. China a tăiat internetul global pentru o oră, fără explicații oficiale
  2. Un oraș vrea să limiteze timpul petrecut pe smartphone. Doar două ore pe zi pentru fiecare utilizator
  3. Hidroelectrica, acuzată că urmează să mărească tarifele pentru populație. Cum răspunde compania
  4. Statisticile îl contrazic pe Dan Tanasă: Muncitorii asiatici au început să plece deja din țară. Merg spre vestul Europei
  5. Românii din străinătate vor plăti din nou o taxă către statul român care fusese scoasă în urmă cu 8 ani. MAE anunță modificări în lege
  6. Un gigant turc din energie cumpără proiecte de importanță strategică în România
  7. "Isărescu al SUA" anunță că va lua în sfârșit decizia cerută de Donald Trump. Prețurile pe bursă au explodat după decizie
  8. Premieră la Romsilva. Interviurile pentru postul de director, publicate online. Diana Buzoianu spune că "este un eveniment istoric"
  9. Costul vieții în austeritate. Cât costă un coș de cumpărături în București vs. în marile capitale din Europa ANALIZĂ
  10. Studenții și goana după cea mai convenabilă chirie: Apropierea anului universitar pune presiune pe piața imobiliară