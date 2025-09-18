Două mașini zburătoare s-au prăbușit la un show aerian. Entuziasmul pentru „taxiurile aeriene” primește o lovitură dură VIDEO

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 12:35
568 citiri
Două mașini zburătoare s-au prăbușit la un show aerian. Entuziasmul pentru „taxiurile aeriene” primește o lovitură dură VIDEO
FOTO Captura YouTube Xpeng

Un incident a avut loc în timpul repetițiilor pentru Changchun Air Show, în nord-estul Chinei, unde două mașini zburătoare Xpeng AeroHT s-au ciocnit în aer. Filmările distribuite pe platforma Weibo surprind momentul dramatic: epava uneia dintre aeronave a luat foc după impact, iar pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările.

Compania Xpeng a confirmat că unul dintre vehicule a suferit avarii serioase la fuselaj și a luat foc la aterizare, dar a insistat că echipajele sunt în siguranță. Totuși, potrivit CNN, un angajat al companiei a dezvăluit că o persoană a fost rănită.

Siguranța mașinilor zburătoare, pusă sub semnul întrebării

Vehiculele implicate fac parte din proiectul AeroHT al gigantului Xpeng, lider în piața chineză de automobile electrice. Acestea sunt modele eVTOL, vehicule electrice capabile să decoleze și să aterizeze vertical, cu un preț estimat de 300.000 de dolari bucata. Popularitatea lor era în creștere: compania anunțase deja peste 3.000 de precomenzi la începutul anului.

Accidentul lovește însă în planurile ambițioase ale Beijingului, care mizează pe „low-altitude economy” și vrea să lanseze servicii comerciale de taxiuri aeriene în următorii doi ani. Coliziunea de la Changchun ar putea răci entuziasmul publicului și al investitorilor, ridicând semne de întrebare privind infrastructura, reglementările și mai ales siguranța acestui tip de transport.

Noul experiment bizar din China le cere persoanelor să urmărească o reclamă dacă vor hârtie igienică
Noul experiment bizar din China le cere persoanelor să urmărească o reclamă dacă vor hârtie igienică
O vizită la toaletă poate deveni o experiență neașteptată pentru unii cetățeni chinezi. În anumite locații, accesul la hârtie igienică nu mai este gratuit sau nelimitat, ci condiționat...
China închide ușa Nvidia! Companii importante, obligate să renunțe la cipurile americane
China închide ușa Nvidia! Companii importante, obligate să renunțe la cipurile americane
Într-o mișcare fără precedent, Beijingul a ordonat giganților tech din țară, inclusiv ByteDance și Alibaba, să nu mai cumpere cipuri de inteligență artificială de la Nvidia. Restricția...
#tehnologie, #masini zburatoare, #China , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au batut palma si Leo Messi semneaza! Lovitura de proportii in fotbalul mondial
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decat la producator. E pastrat in bazine ingropate in pamant

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România a avut cea mai mare inflație din UE, confirmă Eurostat. BNR avertizează că va fi și mai rău
  2. Ministerul Finanțelor are în plan lansarea unor obligațiuni Samurai, care finanțează zona economiei verzi. Ce spune ministrul Alexandru Nazare
  3. Două mașini zburătoare s-au prăbușit la un show aerian. Entuziasmul pentru „taxiurile aeriene” primește o lovitură dură VIDEO
  4. Noul experiment bizar din China le cere persoanelor să urmărească o reclamă dacă vor hârtie igienică
  5. Alex Skouras (Alesonor) la The Real Estate Event: Au fost schimbări uriașe privind infrastructura în România, în ultimii 20 de ani. Schimbările continuă și vor influența piața
  6. Fed taie dobânzile – TradeVille
  7. A fost dezvăluit numele misteriosului cumpărător al blocului Scala, din București. Este o cunoscută femeie de afaceri din România
  8. Marile oportunități ale turismului românesc. Două obiective insuficient promovate. Câți vizitatori ar putea atrage țara noastră, anual: „Suntem codași”
  9. Trump alungă investitorii din SUA: Business-ul se mută la 11.000 de km, valoarea urcă la colosala sumă de 19 trilioane de dolari
  10. Xiaomi 17 Pro vine cu surprize majore: ecran secundar Magic Back și baterie uriașă de 6300 mAh