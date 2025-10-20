Pe străzile din Hangzhou, orașul futurist din estul Chinei, trecătorii au început să se obișnuiască cu o nouă prezență a câinilor-roboți de patrulare. Nu sunt parte dintr-un film SF, ci dintr-un program real al autorităților, care testează o nouă generație de dispozitive autonome capabile să monitorizeze orașul în timp real, să detecteze infracțiuni și chiar să vorbească cu cetățenii.

Acești roboți metalici, echipați cu camere de înaltă rezoluție, senzori de proximitate și sisteme de recunoaștere vizuală, pot identifica parcări ilegale, pot trimite alerte către poliție și pot transmite mesaje preînregistrate precum „Vă rugăm să nu blocați drumul”. Autoritățile susțin că tehnologia va ajuta la eficientizarea patrulelor și la reducerea sarcinilor de rutină pentru ofițerii umani.

Roboți care văd, aud și raportează..tot

Testele au început pe strada Nanshan din districtul Qingbo, iar performanțele roboților au atras deja atenția presei internaționale. Dispozitivele pot funcționa până la patru ore cu o singură încărcare, timp în care scanează continuu mediul și transmit imagini direct către un centru de comandă. Dacă identifică o situație neobișnuită, cum ar fi o mulțime aglomerată sau o mașină parcată neregulamentar, sistemul trimite automat o alertă autorităților.

Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de automatizare a serviciilor de ordine publică, dezvoltat împreună cu institute de cercetare și companii de robotică. Scopul declarat este creșterea eficienței, însă specialiștii în securitate digitală avertizează că extinderea unei rețele de patrulare bazate pe AI aduce și riscuri: atacuri cibernetice, manipularea datelor și, mai ales, pierderea intimității în spațiul public.

Autoritățile chineze prezintă aceste proiecte ca pe o dovadă a progresului tehnologic, însă criticii vorbesc despre o societate tot mai monitorizată.

