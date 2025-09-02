China vrea să dovedească lumii că e noua superputere militară. Putin va participa la parada militară a chinezilor, unde se vor prezenta cele mai noi arme

Pe 3 septembrie, Piața Tiananmen se va transforma într-o scenă uriașă de putere militară. China marchează 80 de ani de la victoria asupra Japoniei cu o paradă de proporții, unde peste 10.000 de militari, 100 de aeronave și sute de vehicule vor defila sub privirile președintelui Xi Jinping și ale invitaților străini, inclusiv Vladimir Putin.

Evenimentul va dura aproximativ 70 de minute și este prezentat oficial ca un apel la pace, dar semnalul transmis este unul clar: Beijingul se pregătește pentru confruntările viitorului.

Rachetele anti-navă și armele hipersonice, în prim-plan

Atracția paradei o constituie noile rachete anti-navă YJ-15, YJ-17, YJ-19 și YJ-20, proiectate să lovească navele americane de mari dimensiuni, în special portavioanele. Aceste arme combină viteza hipersonică (Mach 4–6), tehnologia stealth și inteligența artificială, fiind aproape imposibil de interceptat, potrivit propagandei de la Beijing. În paralel, vor fi prezentate lansatoare mobile pentru rachetele balistice intercontinentale DF-31AG și DF-41, capabile să transporte focoase nucleare multiple și să atingă orice țintă din SUA.

În aer, atenția va fi atrasă de drona stealth FH-97, capabilă să însoțească avioane pilotate și să execute misiuni de recunoaștere, atac și război electronic. Este prima de acest fel din lume declarată pregătită pentru luptă. Totodată, China va aduce în prim-plan sisteme de război electronic, arme cu energie direcționată și drone de supraveghere, inclusiv submarine autonome.

