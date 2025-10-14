Samsung lansează în China un pliabil de lux cu un paradox: costă cât o mașină mică, dar se încarcă mai lent ca telefoanele de buget

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 12:05
212 citiri
Samsung lansează în China un pliabil de lux cu un paradox: costă cât o mașină mică, dar se încarcă mai lent ca telefoanele de buget
FOTO Unsplash

Samsung a prezentat oficial în China noul W26, un telefon pliabil de lux inspirat din Galaxy Z Fold 7, dar adaptat pentru piața locală. Deși aduce finisaje premium și funcții unice, cum ar fi conectivitatea prin satelit, sud-coreenii au ales să păstreze încărcarea clasică de 25W, o viteză modestă pentru un telefon care depășește 2.500 de dolari.

Cu o grosime de doar 8,9 mm și 215 grame, W26 rămâne unul dintre cele mai subțiri și ușoare pliabile din lume. Ecranele sunt identice cu cele ale modelului global, un panou extern de 6,5 inch și unul principal de 8 inch, ambele cu rată variabilă de refresh între 1 și 120 Hz și o luminozitate de până la 2.600 niți, demnă de un flagship de top.

Conectivitate prin satelit și un design de inspirație regală

Cea mai mare noutate este conectivitatea prin satelit Tiantong, sistem exclusiv pentru China, care permite trimiterea de mesaje și apeluri în situații de urgență, chiar și fără semnal GSM. W26 vine și cu un pachet de lux pe măsură: huse din kevlar, accente aurii și o cartelă VIP creată împreună cu China Telecom.

Sub carcasă, telefonul păstrează configurația lui Z Fold 7, dar crește memoria RAM la 16 GB, în ambele versiuni de stocare: 512 GB și 1 TB. Sistemul foto rămâne același, cu senzor principal de 200 MP, ultra-wide de 12 MP, teleobiectiv de 10 MP cu zoom 3x și o cameră de 4 MP sub ecran.

Telefonul rulează Android 16 cu interfața One UI 8.0, promițând șapte actualizări majore de software și funcții AI noi: Smart Collection, Smart Drag & Drop și Smart Password Manager.

Cu toate acestea, încărcarea de 25W pare desprinsă dintr-o altă epocă.

Samsung dă lovitura. Versiunea „for Galaxy” a noului procesor promite o putere fără rival
Samsung dă lovitura. Versiunea „for Galaxy” a noului procesor promite o putere fără rival
Samsung pregătește o mișcare care ar putea schimba din nou echilibrul pe piața smartphone-urilor premium. Surse apropiate companiei spun că gigantul sud-coreean va produce intern propria...
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil...
#tehnologie, #Samsung, #China , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Ciudata strangere de mana dintre Trump si Macron, moment viral pe Internet
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigantul PepsiCo a inaugurat în România una dintre cele mai mari fabrici din Europa. Investiția se ridică la 8,5 milioane de dolari
  2. Competența de care au nevoie tinerii daca vor să se îmbogățească, potrivit unui miliardar. Ce ar trebui să învețe de fapt studenții
  3. Samsung lansează în China un pliabil de lux cu un paradox: costă cât o mașină mică, dar se încarcă mai lent ca telefoanele de buget
  4. Samsung dă lovitura. Versiunea „for Galaxy” a noului procesor promite o putere fără rival
  5. Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin
  6. Apple investește în energie verde în Europa. România, inclusă pe lista țărilor cu noi parcuri eoliene și solare
  7. Dispută în coaliția din cauza majorării salariului minim pe economie. Care sunt scenariile discutate de guvernanți
  8. Succes de răsunet pentru sectorul energetic din România. Exportăm combustibil nuclear într-o țară prietenă a SUA: „O confirmare a calității materiei prime”
  9. Contoarele inteligente – piesa lipsă din tolba furnizorilor de energie pentru a nu reduce prețul energiei electrice cu cel puțin 20%
  10. Se închide o bancă din România la sfârșitul lunii octombrie. Ce trebuie să știe clienții despre conturile lor