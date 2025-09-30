China vrea să „fure” talentele tech din SUA și le ademenește cu locuințe și sume de bani importante. Ce este ”viza K”

Beijingul vrea să profite de tensiunile comerciale și de politica restrictivă a Washingtonului pentru a atrage în propria curte specialiștii din domeniul tehnologic. Noul program de vize, denumit „viza K”, va fi prezentat și este conceput să seducă tinerii absolvenți străini din domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică).

Spre deosebire de sistemele tradiționale, viza K permite intrarea în țară, rezidența și angajarea chiar și fără o ofertă de muncă preexistentă. Este o strategie prin care China își întărește poziția în competiția globală pentru creiere, mai ales după ce președintele Donald Trump a anunțat o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, program de care depindeau companii americane din tehnologie și finanțe.

SUA ridică ziduri, China le dărâmă

„Statele Unite cu siguranță și-au tras un glonț în picior cu vizele H-1B, iar momentul este extraordinar pentru viza K din China”, spune Michael Feller, analist la Geopolitical Strategy.

China nu are o criză de ingineri pe plan local, dar vrea să se vândă ca o destinație atractivă pentru talentele globale și pentru investiții străine, mai ales într-un moment în care a eliminat vizele turistice pentru cetățenii din Europa, Japonia și Coreea de Sud.

China are experiență în atragerea de talente, în special oameni de știință chinezi născuți în diaspora. Programele anterioare au inclus subvenții pentru locuințe și bonusuri de până la 5 milioane de yuani (circa 700.000 de dolari), suficiente pentru a convinge mulți cercetători să revină din SUA, în special după ce Washingtonul a început verificări mai stricte asupra colaborărilor lor cu Beijingul.

