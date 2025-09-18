China închide ușa Nvidia! Companii importante, obligate să renunțe la cipurile americane

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 23:30
267 citiri
China închide ușa Nvidia! Companii importante, obligate să renunțe la cipurile americane
FOTO Unsplash

Într-o mișcare fără precedent, Beijingul a ordonat giganților tech din țară, inclusiv ByteDance și Alibaba, să nu mai cumpere cipuri de inteligență artificială de la Nvidia. Restricția lovește chiar și seria RTX Pro 6000D, creată special pentru piața chineză după ce Washingtonul a blocat accesul la modelele de top H100 și A100.

Beijing mizează pe cipurile proprii

China vrea o industrie de semiconductoare complet autonomă. Potrivit Financial Times, autoritățile au chemat la comparații producători locali precum Huawei și Cambricon, dar și companii cu divizii proprii de cipuri – Alibaba și Baidu. Verdictul? Modelele dezvoltate în China pot rivaliza sau chiar depăși performanțele versiunilor Nvidia care mai erau disponibile în urma restricțiilor americane.

Pierderea este majoră pentru compania americană. Nvidia anunțase modelul RTX Pro 6000D în iulie, în timpul vizitei CEO-ului Jensen Huang la Beijing, sperând la o revenire în forță. Dar interdicția marchează sfârșitul acestei șanse. „Putem servi o piață doar dacă țara ne vrea acolo. Sunt dezamăgit, dar înțeleg că există agende mai mari între China și SUA”, a declarat Huang într-o conferință la Londra.

Consecințele s-au văzut imediat pe bursă: acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 2% după anunț.

#tehnologie, #China, #Nvidia , #procesor
