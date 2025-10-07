Revoluție în ortopedie! Cercetătorii chinezi au creat un „super-adeziv” osos care fixează fracturile în doar câteva minute

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 19:51
452 citiri
Imagine ilustrativă FOTO Pexels

Un grup de cercetători din provincia Zhejiang, China, susține că a dezvoltat un adeziv osos capabil să lipească fragmentele de os în două-trei minute, reducând astfel nevoia de plăci, șuruburi și intervenții invazive. Produsul, denumit Bone-02, se inspiră din modul în care stridiile aderă la suprafețe umede, promițând o recuperare mai rapidă și un risc mai mic de infecții postoperatorii.

Primele teste clinice, desfășurate pe peste 150 de pacienți, arată o forță de lipire de peste 180 kg, iar autoritățile chineze ar fi deja dat undă verde pentru utilizarea limitată în spitalele locale.

Cum funcționează „lipiciul de oase” Bone-02

Bone-02 combină compuși pe bază de calciu cu proteine de ancorare care imită adezivii naturali ai moluștelor. Rezultatul este un material ce realizează o legătură chimică și mecanică între fragmentele osoase chiar și într-un câmp operator umed sau sângerând, scrie Playtech.

Spre deosebire de cimenturile clasice, folosite mai mult pentru umplere, noul adeziv are proprietăți reale de prindere, oferind stabilitate în doar câteva minute și necesitând o incizie minimă. Pe măsură ce osul se regenerează, materialul se resoarbe natural, eliminând necesitatea unei a doua operații pentru extragerea lui.

Pentru pacienți, beneficiile sunt evidente intervenții mai scurte și mai puțin dureroase, spitalizări reduse și o recuperare accelerată.

Pentru chirurgi, tehnologia promite mai multă flexibilitate în sala de operație și o alternativă viabilă în fracturile complexe, unde fixarea clasică cu plăci este dificilă. Totuși, nu toate cazurile sunt potrivite — oasele portante, osteoporoza severă sau leziunile contaminate pot necesita în continuare tratamente convenționale.

Deși rezultatele sunt spectaculoase, 150 de cazuri nu reprezintă o bază suficientă pentru adoptare globală. Următorul pas îl constituie studii multicentrice și evaluări independente, care să confirme siguranța și eficiența pe termen lung.

Reglementarea din China nu echivalează automat cu aprobarea în Uniunea Europeană sau Statele Unite, așa că vor fi necesare noi validări clinice și dosare complete pentru agențiile de sănătate.

