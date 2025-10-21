O investigație realizată de compania de securitate Socket a descoperit o rețea de 131 de extensii false pentru Google Chrome, toate construite pe același cod și folosite pentru trimiterea automată de mesaje spam pe WhatsApp Web.

Potrivit cercetătorilor, operațiunea are aproape 21.000 de utilizatori activi, majoritatea din Brazilia, și funcționează ca o adevărată fabrică de marketing abuziv. Extensiile vizate imitau aplicații legitime de tip CRM (Customer Relationship Management), promițând automatizarea vânzărilor și a mesajelor pe WhatsApp. În realitate, acestea se infiltrau în interfața WhatsApp Web și rulau scripturi care programau și trimiteau mesaje în masă, ocolind sistemele anti-spam ale platformei.

O rețea „white-label” pentru spam

Campania a fost activă de cel puțin nouă luni, ultimele actualizări fiind observate pe 17 octombrie 2025. Printre cele mai populare extensii identificate se numără YouSeller (10.000 de utilizatori), PerformanceMais, Botflow și ZapVende. Deși apăreau sub branduri și logo-uri diferite, toate erau create de aceeași companie braziliană, DBX Tecnologia, care le oferea partenerilor un program white-label.

Aceștia puteau rebrandui extensia și o puteau revinde sub propriul nume, în schimbul unei investiții de 12.000 de reali brazilieni. DBX promitea afiliaților venituri lunare între 30.000 și 84.000 de reali.

Ads

Extensiile au fost distribuite prin Chrome Web Store, ceea ce le-a oferit o aparență de legitimitate. Unele, precum ZapVende, se promovau cu sloganuri precum „Transformă-ți WhatsApp-ul într-un instrument puternic de vânzări”.

Socket a descoperit și clipuri de promovare pe YouTube, în care compania explica metode de evitare a filtrelor anti-spam WhatsApp, oferind instrucțiuni complete pentru viitorii parteneri.

Ads