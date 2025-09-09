Consiliul Național al Audiovizualului a transmis o notificare oficială către TikTok, acuzând existența unor rețele de conturi care ar amplifica mesajele politice în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Decizia, luată în unanimitate, pornește de la un raport al organizației Expert Forum (EFOR), dar a stârnit imediat tensiuni în interiorul instituției.

Raportul EFOR arată cum 17 conturi, sprijinite de aproape 1.000 de conturi, au promovat masiv candidatul Vasile Costiuc. În doar o săptămână, hashtagul #vasilecostiuc a strâns peste un milion de vizualizări.

CNA, avertisment trimis către TikTok

Unii membri ai Consiliului au susținut că România nu are competența de a interveni direct în alegerile Moldovei, avertizând că o astfel de acțiune ar putea fi interpretată ca imixtiune politică. Georgică Severin a părăsit chiar ședința, acuzând că instituția „face o gafă politică și diplomatică”.

De cealaltă parte, susținătorii notificării, precum Valentin Jucan, Mircea Toma și Ionel Palăr, au argumentat că problema privește direct cetățeni români cu dublă cetățenie, care votează pe teritoriul României. Ei au invocat Digital Services Act, ce obligă platformele mari să limiteze manipularea și riscurile sistemice generate de conținutul coordonat.

CNA cere acum TikTok să verifice dacă aceste conturi respectă regulile proprii și legislația europeană. Miza este uriașă: fără o intervenție clară, platformele sociale pot deveni instrumente decisive de manipulare electorală, fie în România, fie în Republica Moldova.

