Românii care comandă de pe Temu, AliExpress și alte site-uri similare vor plăti o nouă taxă pentru colete

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 23:47
1550 citiri
Românii care comandă de pe Temu, AliExpress și alte site-uri similare vor plăti o nouă taxă pentru colete
Europa/ FOTO: X/@Themaritimepil2

Statul român va introduce o taxă fixă, supranumită „Taxa Temu”, aplicată fiecărui colet cu valoare de până la 150 de euro ce intră în Uniunea Europeană. Măsura are ca scop limitarea fluxului de produse extracomunitare și stimularea comerțului local.

Valoarea taxei va fi de 25 de lei pentru fiecare colet eligibil, indiferent de prețul produsului, iar încasarea ei se va face cu ajutorul companiilor de curierat care preiau livrările. Autoritățile speră ca astfel să determine giganții retailului online din afara UE să își deschidă hub-uri logistice în România, evitând astfel aplicarea noii taxe.

Motivele introducerii taxei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că această măsură vizează și efectele negative generate de creșterea masivă a importurilor extracomunitare: probleme de mediu, presiune logistică și riscuri legate de contrafaceri, într-un context în care resursele pentru verificare sunt limitate. Potrivit datelor Economedia, în România intră zilnic aproximativ 250.000 de colete din China prin Temu, Shein și AliExpress, plus încă 50.000 din Turcia, majoritatea vămuite în Ungaria.

CEO-ul eMAG atrage atenția că pierderile din neimpozitarea acestor colete depășesc un milion de euro pe zi, iar autoritățile văd în această taxă o soluție pentru a reduce deficitul, scrie Connect.

Vulnerabilitate critică în WinRAR, folosită de hackeri ruși pentru atacuri. Ce au reușit să facă
Vulnerabilitate critică în WinRAR, folosită de hackeri ruși pentru atacuri. Ce au reușit să facă
WinRAR, una dintre cele mai populare aplicații de arhivare pentru Windows, este în centrul unui scandal de securitate după ce cercetătorii au descoperit o vulnerabilitate zero-day gravă...
Capcana invizibilă a acestor aplicațiilor de mobil. Cum promisiunea anonimatului ascunde operațiuni masive de colectare a datelor
Capcana invizibilă a acestor aplicațiilor de mobil. Cum promisiunea anonimatului ascunde operațiuni masive de colectare a datelor
Creșterea cererii pentru servicii VPN, alimentată de noile restricții privind accesul la conținut pentru adulți, a creat o piață de milioane de utilizatori dispuși să plătească pentru...
#tehnologie, #aplicatii, #temu , #aplicatii
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
a1.ro
Rafael Nadal a devenit tata pentru a doua oara. Ce nume au ales el si sotia lui pentru baietel
ObservatorNews.ro
Cat va plati un roman care a acumulat o pensie privata de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump a uitat brusc de Putin. Frica președintelui SUA de o superputere l-a făcut să ia o măsură drastică
  2. Românii care comandă de pe Temu, AliExpress și alte site-uri similare vor plăti o nouă taxă pentru colete
  3. HUAWEI Pura 80 Ultra a obținut cel mai mare scor general din istoria DXOMARK. Dispozitivul se va lansa în curând și în România
  4. Galaxy S25 FE: Noul „telefon pentru toți”. Cu ce specificații poate veni noul dispozitiv al celor de la Samsung
  5. Patru telefoane Samsung Galaxy pierd actualizările de securitate. Ce înseamnă asta pentru utilizatori
  6. Windows 11 aduce un taskbar special pentru Microsoft 365. Ce pot face utilizatorii de acum
  7. Google îți dă puterea să îți alegi sursele de știri. Cum funcționează sistemul care luptă cu site-urile pline de spam
  8. Waze renunță la suportul pentru Android 9 și versiunile mai vechi. Ce înseamnă pentru șoferi și telefoanele lor
  9. Studiu alarmant: Smartphone-urile înainte de 13 ani pot lăsa urme adânci în mintea copiilor
  10. Cercetătorii au creat un „mini-creier” cu regiuni interconectate, capabil să imite activitatea cerebrală umană. Ce înseamnă asta