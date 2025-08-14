Românii care comandă de pe Temu, AliExpress și alte site-uri similare vor plăti o nouă taxă pentru colete

Statul român va introduce o taxă fixă, supranumită „Taxa Temu”, aplicată fiecărui colet cu valoare de până la 150 de euro ce intră în Uniunea Europeană. Măsura are ca scop limitarea fluxului de produse extracomunitare și stimularea comerțului local.

Valoarea taxei va fi de 25 de lei pentru fiecare colet eligibil, indiferent de prețul produsului, iar încasarea ei se va face cu ajutorul companiilor de curierat care preiau livrările. Autoritățile speră ca astfel să determine giganții retailului online din afara UE să își deschidă hub-uri logistice în România, evitând astfel aplicarea noii taxe.

Motivele introducerii taxei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că această măsură vizează și efectele negative generate de creșterea masivă a importurilor extracomunitare: probleme de mediu, presiune logistică și riscuri legate de contrafaceri, într-un context în care resursele pentru verificare sunt limitate. Potrivit datelor Economedia, în România intră zilnic aproximativ 250.000 de colete din China prin Temu, Shein și AliExpress, plus încă 50.000 din Turcia, majoritatea vămuite în Ungaria.

CEO-ul eMAG atrage atenția că pierderile din neimpozitarea acestor colete depășesc un milion de euro pe zi, iar autoritățile văd în această taxă o soluție pentru a reduce deficitul, scrie Connect.

Ads