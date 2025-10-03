După luni în care a fost disponibil doar pentru abonați plătitori, Comet, browserul cu inteligență artificială dezvoltat de Perplexity, poate fi acum descărcat gratuit de oricine, fără invitații.

Mișcarea vine într-un moment în care competiția pe zona de browsere AI devine tot mai intensă: Google pregătește integrarea lui Gemini în Chrome, Opera are deja o versiune AI, Microsoft împinge Copilot în Edge, iar OpenAI își face propriul browser.

Comet pornește de pe aceeași fundație cu Chrome, fiind construit pe motorul Chromium, ceea ce înseamnă că extensiile, istoricul sau marcajele se transferă fără probleme. Totuși, diferența vine din modul în care AI-ul este integrat în experiența de navigare.

Ce face Comet diferit

Asistentul AI apare într-o bară laterală în fiecare tab și poate rezuma pagini, răspunde la întrebări sau execută acțiuni legate de conținutul de pe ecran, fără să mai fie nevoie să deschizi alte file. Utilizatorii pot combina mai multe taburi pentru comparații (de exemplu, produse de pe Amazon) sau pentru a lansa rapid un set de pagini de lucru.

Un punct forte sunt scurtăturile AI: agenți personalizați care execută sarcini complexe doar printr-un cuvânt declanșator. Poți seta, de pildă, o comandă care să caute coduri de reducere, să facă o cercetare detaliată pe un subiect sau să îți deschidă toate tool-urile de lucru cu un singur „/”.

Comet permite și schimbarea între mai multe modele AI, inclusiv ChatGPT de la OpenAI sau Claude de la Anthropic, dar și acces la funcții precum Deep Research direct în browser. Mai mult, agentul AI este capabil să execute sarcini autonome cu mai mulți pași, cum ar fi plasarea unei comenzi complete pe Amazon doar pe baza unei instrucțiuni scrise.

