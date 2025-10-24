Meta și TikTok, în vizorul UE: Comisia Europeană le acuză că ascund conținut ilegal și blochează accesul la date

Uniunea Europeană lovește din nou în giganții rețelelor sociale. Meta și TikTok sunt acuzate oficial de încălcarea Legii Serviciilor Digitale (DSA), cadrul legislativ care impune reguli stricte privind conținutul ilegal, transparența și protecția utilizatorilor online.

Potrivit constatărilor preliminare publicate de Comisia Europeană, ambele platforme „au eșuat în a oferi un nivel adecvat de transparență” și ar fi implementat interfețe înșelătoare, menite să îngreuneze raportarea conținutului ilegal sau contestarea deciziilor de moderare.

Ce a descoperit Comisia Europeană

În cazul Meta (Facebook și Instagram), autoritățile europene afirmă că sistemele actuale impun „obstacole confuze” utilizatorilor care încearcă să semnaleze postări ce conțin materiale cu abuzuri asupra copiilor, conținut extremist sau alte forme de violență. În plus, Meta ar folosi așa-numitele „dark patterns”, trucuri de design care pot manipula comportamentul utilizatorilor și reduce eficiența moderării.

Nici TikTok nu scapă. Atât rețeaua chineză, cât și Meta sunt acuzate că impun bariere excesive cercetătorilor independenți care încearcă să acceseze datele publice ale platformelor. Fără aceste informații, devine aproape imposibil de evaluat cât de des sunt expuși minorii la conținut dăunător sau ilegal.

Dacă vor fi găsite vinovate, cele două companii ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 6% din veniturile lor anuale globale, o lovitură uriașă, mai ales pentru Meta, care ar putea însemna miliarde de dolari.

Ads