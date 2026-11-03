Schwarz Group, compania care deține Lidl și Kaufland, vrea să investească în infrastructura digitală europeană. Divizia sa IT, Schwarz Digits, a semnat un acord cu producătorul francez Bull pentru dezvoltarea unei platforme comune de cloud și inteligență artificială.

Proiectul ar urma să acopere întregul sistem, de la serverele fizice până la software și servicii cloud. Cele două companii spun că ținta principală sunt organizațiile europene care lucrează cu date sensibile și care vor să păstreze infrastructura sub jurisdicție și control european.

Schwarz Digits va aduce platforma sa cloud STACKIT, în timp ce Bull va furniza infrastructura pentru AI și calcul de mare performanță.

Serverele ar urma să fie construite în Franța

Partea hardware va fi produsă la fabrica Bull din Angers, Franța. Acolo sunt construite sisteme AI la scară mare, iar noile servere ar urma să folosească și tehnologia de răcire directă cu lichid dezvoltată de companie.

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Bull este deja implicată în proiecte importante de supercomputing. Compania a construit supercomputerul JUPITER din Germania și spune că sistemele sale au ocupat primele trei poziții în clasamentul Green500 pentru eficiență energetică în luna iunie.

Platforma BullSequana AI va fi disponibilă și prin STACKIT Marketplace, astfel încât companiile și instituțiile publice să poată cumpăra mai ușor astfel de resurse.

Planurile merg însă mai departe de integrarea actualelor produse. Bull și Schwarz Digits vor să proiecteze împreună servere bazate pe standardele Open Compute Project, să lucreze la integrarea SAP RISE și la proiecte mari de calcul de înaltă performanță. Cele două companii vor analiza și posibilitatea integrării tehnologiilor de calcul cuantic.

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