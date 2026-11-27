1Password, unul dintre cele mai cunoscute servicii pentru gestionarea parolelor, a confirmat un atac informatic asupra sistemelor sale interne. Hackerul a reușit să fure informații despre unii clienți, inclusiv numele și adresele de email folosite pentru autentificare, însă compania susține că parolele stocate de utilizatori nu au fost compromise.

Incidentul a fost detectat pe 19 noiembrie 2026, iar detaliile au fost făcute publice șase zile mai târziu. Potrivit 1Password, atacatorul a obținut acces la contul GitHub al unui angajat, platformă utilizată de companie pentru dezvoltarea și gestionarea codului sursă.

De acolo, hackerul a introdus cod pe serverele interne, ceea ce i-a permis să descarce anumite informații despre clienții serviciului.

Printre datele sustrase se numără și momentul creării conturilor, precum și data ultimei autentificări. Compania nu a precizat câți utilizatori au fost afectați și nici dacă persoanele ale căror informații au fost furate au primit notificări individuale.

De ce parolele stocate în 1Password nu au fost afectate

Deși atacatorul a pătruns în infrastructura companiei, acesta nu ar fi obținut acces la seifurile digitale în care utilizatorii își păstrează parolele, datele cardurilor bancare și alte informații confidențiale.

1Password explică faptul că aceste date sunt protejate prin criptare, iar compania nu deține parolele principale ale clienților sau cheile secrete necesare pentru decriptarea informațiilor.

Ads

Potrivit reprezentanților serviciului, nici aplicațiile 1Password și nici extensiile pentru browsere nu au fost afectate de incident.

Totuși, informațiile furate pot avea valoare pentru infractorii cibernetici. Adresele de email asociate unor conturi 1Password ar putea fi utilizate în tentative de phishing, prin mesaje care imită comunicările oficiale ale companiei.

Deocamdată, nu se știe cum a fost compromis contul GitHub al angajatului și nici dacă atacatorul a formulat cereri către 1Password.

Ads