Companiile din Austria ar putea primi dreptul de a doborî dronele neautorizate care le amenință fabricile sau alte instalații. Guvernul pregătește o modificare legislativă care să permită operatorilor privați să intervină împotriva aparatelor fără pilot, în condițiile în care autoritățile europene sunt tot mai preocupate de riscurile de spionaj și sabotaj.

Măsura face parte dintr-o strategie națională de apărare împotriva dronelor, prezentată de cancelarul Christian Stocker împreună cu mai mulți membri ai guvernului. Planul a fost pregătit timp de peste un an și include schimbări legislative, investiții în echipamente specializate și crearea unor noi structuri de coordonare.

Autoritățile austriece avertizează că amenințările nu provin exclusiv de la dronele militare. Aparatele comerciale, disponibile pe piața civilă, pot fi folosite pentru supravegherea unor obiective sensibile, colectarea de informații sau pregătirea unor atacuri.

Cum vrea Austria să protejeze fabricile și infrastructura critică

Noua legislație ar urma să elimine anumite restricții care împiedică în prezent companiile să intervină direct împotriva dronelor suspecte.

Proprietarii unor obiective industriale ar putea utiliza sisteme de detectare și identificare, dar și echipamente capabile să neutralizeze aparatele care reprezintă o amenințare. Condițiile exacte în care vor putea fi folosite aceste mijloace urmează să fie stabilite prin lege.

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În paralel, Austria intenționează să înființeze un centru național de informații despre drone și o structură care să ofere companiilor asistență tehnică pentru protejarea instalațiilor.

Vor fi extinse și capacitățile unității speciale antiteroriste EKO Cobra, care se ocupă de amenințările aeriene de peste un deceniu. Până în 2027, aceasta ar urma să primească două sisteme de intervenție rapidă, destinate neutralizării dronelor în diferite regiuni ale țării.

Ministrul economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, a explicat că protejarea infrastructurii energetice și industriale este necesară inclusiv pentru menținerea activității economice.

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