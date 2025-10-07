Cercetătorii elvețieni testează primul „computer viu” construit din neuroni umani. Cum arată acest computer

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 22:33
248 citiri
Cercetătorii elvețieni testează primul „computer viu” construit din neuroni umani. Cum arată acest computer
FOTO Unsplash

Ideea de a combina biologia cu siliciul nu mai aparține doar literaturii SF. Într-un laborator din Elveția, echipa FinalSpark lucrează la un concept radical numit wetware — un sistem hibrid care conectează neuroni reali, cultivați din celule umane, la cipuri electronice tradiționale. Scopul? Crearea unui computer biologic capabil să învețe și să proceseze informația cu un consum de energie infim comparativ cu sistemele actuale de inteligență artificială.

Cofondatorul proiectului, Fred Jordan, crede că în următorul deceniu vom vedea centre de date „vii”, alcătuite din biocomputere care gândesc și se adaptează, dar consumă de mii de ori mai puțin curent decât serverele moderne. „De ce să recreăm de la zero ceva ce natura a perfecționat deja?”, spune el.

Cum arată un computer cu neuroni umani

Tehnologia FinalSpark pornește de la celule stem prelevate din piele umană, achiziționate legal de la clinici japoneze. În laborator, biologul Flora Brozzi le transformă în organoide, sfere minuscule, formate din neuroni vii, care se comportă ca niște mini-creiere. Aceste structuri sunt apoi conectate la o rețea de microelectrozi, prin care cercetătorii trimit impulsuri electrice și analizează răspunsurile primite.

Procesul seamănă cu „antrenarea” unui model AI: neuronii sunt stimulați, reacțiile lor sunt înregistrate, iar sistemul învață treptat să recunoască tipare și comenzi simple. Pe termen lung, scopul este ca acești biocomputeri să învețe singuri, un pas uriaș către ceea ce FinalSpark numește inteligență biologică sintetică.

Deși rezultatele inițiale sunt spectaculoase, provocările sunt uriașe. Organoidele nu au vase de sânge, iar menținerea lor în viață pe termen lung este extrem de dificilă. „Creierul uman are o rețea complexă de nutrienți și oxigen. În laborator, nu știm încă să reproducem asta complet”, explică profesorul Simon Schultz, expert în neurotehnologie la Imperial College London.

