Atac cibernetic uriaș: 2,5 miliarde de conturi Gmail expuse în fața hackerilor

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 21 August 2025, ora 12:48
Atac cibernetic uriaș: 2,5 miliarde de conturi Gmail expuse în fața hackerilor
Un val masiv de atacuri informatice lovește din nou una dintre cele mai folosite platforme de e-mail din lume. Aproximativ 2,5 miliarde de conturi Gmail au fost afectate de o breșă de securitate descoperită recent și atribuită grupului de hackeri ShinyHunters, cunoscut pentru atacurile sale asupra altor servicii online.

Incidentul, raportat inițial de Forbes și confirmat ulterior de Google, a scos la iveală faptul că date precum nume de utilizator și informații asociate conturilor au ajuns în mâinile atacatorilor. Gigantul american a subliniat că parolele nu au fost compromise, însă riscul de fraudă rămâne ridicat, avertizează experții în securitate cibernetică.

Phishing și inginerie socială, armele preferate ale hackerilor

Specialiștii atrag atenția că informațiile obținute pot fi folosite pentru atacuri de tip phishing. Deja au apărut relatări pe forumuri precum Reddit despre persoane care au fost contactate de falși angajați Google. Scopul acestora este de a păcăli utilizatorii să furnizeze date suplimentare sau să permită modificări în conturi, o tactică clasică de inginerie socială.

Google a reamintit că nu solicită niciodată parole prin telefon sau e-mail, iar orice mesaj suspect trebuie ignorat și raportat. În aceste condiții, recomandările experților sunt clare: activarea autentificării în doi pași, verificarea constantă a activității contului, evitarea accesării linkurilor necunoscute și actualizarea periodică a parolelor cu variante complexe.

Chiar dacă datele esențiale de securitate nu au fost compromise, amploarea atacului cibernetic arată cât de vulnerabile pot fi platformele online la atacuri sofisticate.

Google Translate devine profesor de limbi străine. Aplicația intră în era AI și a jocurilor interactive
Google Translate devine profesor de limbi străine. Aplicația intră în era AI și a jocurilor interactive
Google Translate, unul dintre cele mai folosite servicii de traducere din lume, ar putea primi în curând o actualizare importantă. În noua versiune a aplicației, utilizatorii ar urma să aibă...
Google pregătește un upgrade major pentru back-up-ul pe Android
Google pregătește un upgrade major pentru back-up-ul pe Android
Google pregătește o schimbare importantă pentru back-up-ul pe Android. Funcția ar putea primi în curând un set de opțiuni care să le permită utilizatorilor să decidă exact ce foldere de...
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

