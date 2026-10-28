Cipuri de peste 12 milioane de dolari, confiscate pe un aeroport. Autoritățile investighează o rețea de contrabandă cu tehnologie pentru AI

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 12:14
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Cipuri de peste 12 milioane de dolari, confiscate pe un aeroport. Autoritățile investighează o rețea de contrabandă cu tehnologie pentru AI
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Malaezia încearcă să oprească folosirea teritoriului său ca punct de tranzit pentru procesoare AI aflate sub restricții comerciale. Autoritățile vamale au confiscat pe aeroportul principal al țării 30 de servere care conțineau cipuri avansate pentru inteligență artificială, evaluate la aproximativ 12,1 milioane de dolari.

Transportul a fost descoperit în zona aeroportului din Kuala Lumpur. Potrivit oficialilor vamali, serverele fuseseră declarate drept simple „componente electronice”, o formulă care ar fi avut rolul de a evita controalele mai stricte.

Cazul este deja al cincilea din acest an în care autoritățile malaeziene spun că au identificat tentative de transport ilegal de cipuri AI avansate. Valoarea cumulată a capturilor din 2026 depășește 24 de milioane de dolari.

Malaezia încearcă să nu devină o rută pentru cipuri restricționate

Investigația preliminară arată că serverele urmau să fie reexportate către o altă țară din Asia. Autoritățile nu au precizat însă de unde provenea exact transportul, cine a produs cipurile sau care era destinația finală.

Oficialii susțin că rețeaua implicată ar fi folosit Malaezia ca punct intermediar pentru a evita eventualele restricții aplicabile în cazul unui export direct.

Țara a înăsprit anul trecut regulile privind exportul și tranzitul cipurilor provenite din Statele Unite. În anumite situații, companiile trebuie să obțină un permis comercial special și să anunțe autoritățile în avans dacă există suspiciuni privind redirecționarea mărfurilor sau utilizarea lor în alte scopuri decât cele declarate.

Măsurile vin într-un context în care Statele Unite au extins controalele asupra semiconductorilor avansați și urmăresc mai atent rutele prin țări precum Malaezia și Thailanda. Malaezia a devenit între timp un centru important pentru dezvoltarea centrelor de date.

Autoritățile au deschis și alte investigații legate de traseul unor servere cu cipuri Nvidia fabricate în SUA, care aveau ca destinație Singapore, dar au ajuns în Malaezia. În acel caz, oficialii au spus că nu au găsit dovezi privind un comerț ilegal cu semiconductori avansați.

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