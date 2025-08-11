Milioane de conturi WhatsApp eliminate cu ajutorul inteligenței artificiale. Motivul pentru care Meta nu mai stă la discuții

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 11 August 2025, ora 17:02
FOTO Pixabay

Dacă ai observat că primești mai puține mesaje nesolicitate pe WhatsApp, explicația ar putea fi folosirea tot mai intensă a inteligenței artificiale de către Meta pentru a identifica și închide activitățile frauduloase.

Doar în primele șase luni ale acestui an, compania a blocat 6,8 milioane de conturi suspecte, majoritatea legate de grupări de crimă organizată din Asia de Sud-Est. Investigațiile au scos la iveală chiar și cazuri de muncă forțată, în care persoane vulnerabile erau constrânse să atragă victime în escrocherii online.

Meta a anunțat această acțiune în cadrul unui plan mai amplu de combatere a criminalității pe WhatsApp, ce include notificări atunci când ești adăugat într-un grup de către cineva din afara listei tale de contacte.

Cum funcționează schemele și ce urmăresc infractorii

Tactica vizată de „razie” presupune deturnarea conturilor sau crearea de grupuri de chat care promovează investiții false și alte escrocherii. Meta afirmă că a intervenit înainte ca rețele întregi de conturi proaspăt create să fie folosite efectiv.

Într-un caz concret, WhatsApp, Meta și OpenAI au colaborat pentru a contracara o grupare criminală din Cambodgia. Aceasta promova, prin mesaje pe WhatsApp, o schemă piramidală falsă de închiriere de scutere, promițând bani pentru aprecieri la postări pe rețele sociale. ChatGPT era folosit pentru redactarea instrucțiunilor transmise victimelor „recrutate” online.

Majoritatea acestor fraude încep cu un mesaj text trimis aleatoriu. Dacă destinatarul răspunde, discuția se mută pe o rețea socială sau într-o aplicație de mesagerie privată, unde complicii încearcă să convingă victima să facă plăți, adesea în criptomonede, în schimbul unor beneficii fictive.

