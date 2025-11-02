Mina de aur din gunoaie. Lumea aruncă metale de 91 de miliarde de euro, iar România recuperează abia o treime din ce ar putea

Cel mai recent raport Global E-Waste Monitor arată că doar în anul 2022, deșeurile electronice au conținut 31 de miliarde de kilograme de metale, din care 4 miliarde au fost materiale critice, esențiale pentru producția de tehnologie, baterii și echipamente industriale. Valoarea totală a acestor resurse pierdute? Aproape 91 de miliarde de dolari.

Doar o mică parte este recuperată prin reciclare formală: 28 de miliarde de dolari provin din refolosirea metalelor, dar din această sumă, doar 9 miliarde sunt rezultate din procese controlate. Restul vin din reciclarea informală, adesea realizată în țări sărace, în condiții periculoase pentru oameni și mediu.

Criza deșeurilor electronice: producem de cinci ori mai repede decât reciclăm

În 2022, planeta a generat 62 de miliarde de kilograme de e-deșeuri, cu 82% mai mult decât în 2010. Doar 22,3% dintre acestea au fost colectate și reciclate corespunzător. Restul ajunge în gropi de gunoi, în incineratoare sau este exportat ilegal în țări cu venituri mici.

Cele mai valoroase resurse pierdute sunt cuprul (19 mld. USD), fierul (16 mld. USD) și aurul (15 mld. USD), metale care ar putea fi recuperate eficient cu tehnologiile existente, dacă rata de colectare ar fi mai mare. În prezent, doar 1% din cererea globală de elemente rare este acoperită prin reciclare.

Costurile ascunse ale acestei risipe sunt uriașe: poluare, pierderi economice și un dezechilibru global tot mai accentuat între țările care produc tehnologie și cele care îi gestionează deșeurile. Estimările arată un cost net anual de 37 de miliarde de dolari, care ar putea depăși 40 de miliarde până în 2030, dacă nimic nu se schimbă.

Românii aruncă în fiecare an aproximativ 250 de milioane de kilograme de echipamente electrice și electronice, adică circa 13 kg pe locuitor, sub media europeană de 17,6 kg. Din această cantitate, doar 71,5 milioane de kilograme sunt efectiv reciclate.

Restul ajung la gropile de gunoi, sunt arse sau părăsesc țara pe căi informale, pierzându-se metale prețioase precum cupru, aluminiu și aur industrial.

Conform datelor Asociației Environ, România ar putea recupera anual peste două tone de metale rare doar din aparatura uzată, dacă ar implementa un sistem coerent de colectare și reciclare.

