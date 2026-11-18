Cursurile de informatică și inteligență artificială predate la Carnegie Mellon University, una dintre universitățile americane cunoscute pentru programele sale de tehnologie, devin accesibile gratuit și persoanelor care nu sunt înscrise la facultate.

Universitatea a lansat CS Learn, o platformă online prin care publică înregistrări ale unor cursuri susținute de profesorii săi. Materialele pot fi urmărite atât pe site-ul dedicat, cât și pe YouTube, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să călătorească în Statele Unite.

Inițiativa aparține Kenneth C. Griffin School of Computer Science, facultatea de informatică din cadrul Carnegie Mellon, și urmărește să ofere acces la subiecte care sunt studiate în prezent de studenții universității.

Primele materiale disponibile acoperă domenii precum programarea, inteligența artificială generativă, agenții AI, utilizarea modelelor de învățare automată în aplicații reale și arhitectura software.

Platforma a fost lansată pe 16 noiembrie 2026, iar universitatea intenționează să adauge noi cursuri începând din primăvara anului 2027.

Cum pot fi urmărite cursurile și ce le diferențiază de tutorialele obișnuite

CS Learn nu oferă doar prezentări pregătite special pentru internet. Materialele provin din cursuri reale, înregistrate în sălile universității, ceea ce permite publicului să urmărească explicațiile profesorilor și exemplele discutate cu studenții.

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O particularitate este păstrarea întrebărilor adresate în timpul orelor. Acestea sunt afișate sub formă de text, împreună cu răspunsurile profesorilor, astfel încât persoanele care urmăresc lecțiile online să poată înțelege discuțiile.

Pentru protejarea identității studenților, fețele care apar în înregistrări sunt estompate, iar vocile celor care pun întrebări sunt eliminate.

Pregătirea materialelor pentru publicare este realizată cu ajutorul unui sistem bazat pe inteligență artificială, dezvoltat cu participarea ScottyLabs, o organizație studențească din cadrul universității.

Acesta transformă înregistrările brute în videoclipuri adaptate învățării online, concentrând imaginea asupra profesorului și a materialelor prezentate.

Universitatea susține că această metodă permite publicarea lecțiilor la numai câteva săptămâni după desfășurarea lor în sala de curs. Deocamdată, CS Learn oferă o selecție limitată de materiale, nu acces la toate cursurile sau programele universitare.

Cei interesați pot consulta platforma la learn.cs.cmu.edu

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