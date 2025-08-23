Databricks, compania americană de AI fondată și de doi români, cumpără o companie evaluată la 900 de milioane de dolari

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 23 August 2025, ora 19:05
FOTO Reutres

Databricks, gigantul american de date și inteligență artificială cofondat de românii Ion Stoica și Matei Zaharia, continuă seria de achiziții prin preluarea Tecton, un startup de machine learning sprijinit de Sequoia Capital și Kleiner Perkins. Tranzacția, anunțată pentru Reuters de CEO-ul Ali Ghodsi, are ca scop extinderea ofertei de agenți AI, însă valoarea acordului nu a fost făcută publică.

Cine a fondat Tecton

Tecton, lansat în 2020 de foști ingineri Uber, a atras investiții de 160 de milioane de dolari și a fost evaluat ultima dată la 900 de milioane în 2022. Compania, cu aproximativ 90 de angajați, a dezvoltat software care permite gestionarea și procesarea rapidă a datelor la scară largă, fiind deja utilizată de clienți precum Coinbase.

Cele două firme aveau colaborări anterioare, iar Databricks era deja investitor în Tecton. Acum, integrarea completă va accelera dezvoltarea Agent Bricks, platforma Databricks pentru agenți AI, unde viteza de răspuns în aplicațiile interactive reprezintă o prioritate esențială.

Mișcarea vine la doar câteva zile după ce Databricks a semnat un acord preliminar pentru o nouă rundă de finanțare, la o evaluare de peste 100 de miliarde de dolari, o creștere de peste 60% față de finalul anului trecut.

Databricks a folosit această creștere accelerată pentru a construi un ecosistem complet de AI, prin achiziții succesive: MosaicML (1,3 miliarde $) în 2023, Tabular (2024) și Neon (1 miliard $) la începutul lui 2025.

