Autor: Vlad Ionescu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 22:15
124 citiri
Inteligența artificială a chinezilor, acuzată că sabotează intenționat codul în subiecte „sensibile” pentru Beijing
Sigla DeepSeek FOTO / Hepta

Un raport recent al CrowdStrike a aprins dezbaterea globală privind încrederea în modelele de inteligență artificială dezvoltate în China. Cercetătorii au descoperit că DeepSeek AI ar putea introduce erori deliberate atunci când este rugat să genereze cod pentru proiecte asociate unor teme considerate delicate de regimul de la Beijing, precum Tibet, Taiwan sau Falun Gong.

Deși testele au arătat că și în cereri generale pentru sisteme industriale apăreau greșeli, rata acestora se amplifica semnificativ atunci când cerințele vizau zonele cu încărcătură politică. Această constatare ridică semne de întrebare nu doar legate de calitatea tehnică a codului produs, ci și de potențiala influență ideologică ascunsă în spatele unor astfel de modele.

Riscuri pentru companii și pentru siguranța digitală

Specialiștii atrag atenția asupra a două dimensiuni ale problemei. În primul rând, există pericolul ca software-ul creat cu un cod afectat de erori să cedeze în medii critice, de la infrastructuri industriale până la aplicații financiare. În al doilea rând, reputația companiilor care adoptă astfel de instrumente poate fi serios afectată, dacă utilizatorii descoperă că inteligența artificială „cenzurează” subtil prin generarea de rezultate defectuoase pe teme incomode politic.

Experții mai avertizează că, în lipsa transparenței, organizațiile riscă să folosească modele AI fără să cunoască originea datelor de antrenament sau posibilele directive politice care le influențează comportamentul.

