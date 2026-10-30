Cursa pentru inteligență artificială golește fabricile de cipuri. Samsung vede probleme până în 2028

Cererea pentru cipurile folosite în inteligența artificială continuă să crească mai repede decât poate industria să producă. Samsung spune că presiunea se va menține și în 2027, iar întreaga capacitate de producție pentru memoriile HBM alocată anului viitor este deja contractată.

Aceste memorii sunt esențiale pentru sistemele de calcul folosite în centrele de date și pentru antrenarea modelelor AI. Problema este că extinderea producției nu poate fi făcută rapid, iar construirea unor noi fabrici necesită investiții de miliarde de dolari și perioade lungi de dezvoltare.

Samsung estimează că diferența dintre cerere și ofertă ar putea rămâne ridicată cel puțin până în 2028.

Boom-ul AI aduce și profituri record

Cererea foarte mare a avut însă și un efect direct asupra rezultatelor companiei.

Samsung a raportat pentru trimestrul iulie-septembrie 2026 un profit operațional de 107.400 de miliarde de woni, față de 12.200 de miliarde de woni în aceeași perioadă din 2025.

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Cea mai mare parte a rezultatului a venit din divizia de semiconductori, care a generat 106.500 de miliarde de woni. Creșterea este legată în principal de investițiile masive în infrastructura pentru centre de date și aplicații AI.

Compania a mărit deja investițiile în producția de cipuri cu 62% în 2026, până la 76.800 de miliarde de woni, și pregătește o nouă creștere a bugetelor pentru anul viitor.

În același timp, Samsung vrea să își extindă producția și în Statele Unite. Fabrica din Taylor, Texas, ar urma să înceapă producția de serie în 2027 și să fabrice inclusiv cipuri personalizate pentru Tesla.

Compania lucrează și la dezvoltarea procesului de fabricație pe 2 nanometri, destinat viitoarelor generații de procesoare. Pe termen lung, Samsung urmărește să aibă contracte ferme pentru 60%-70% din capacitatea totală de producție până în 2030.

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