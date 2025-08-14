O descoperire din China ar putea schimba lupta cu diabetul. Care este secretul „natural” care luptă direct cu Ozempic

Un studiu recent al cercetătorilor de la Universitatea Jiangnan din China indică faptul că echilibrul bacteriilor din intestin ar putea deveni o armă naturală împotriva diabetului și a dependenței de dulciuri. Descoperirea, publicată în Nature Microbiology, arată cum anumite microorganisme pot declanșa mecanisme similare celor produse de medicamente moderne precum Ozempic, dar fără administrarea de substanțe sintetice.

Pornind de la observația că hormonul GLP-1 joacă un rol esențial în controlul glicemiei și al apetitului, echipa a analizat modul în care speciile bacteriene influențează secreția acestuia. Bacteroides vulgatus, o bacterie prezentă în mod natural în intestin, s-a dovedit capabilă să stimuleze producția de GLP-1, dar și a hormonului FGF21, asociat cu reducerea dorinței de a consuma zahăr, scrie Playtech.

Cum se leagă bacteriile, genele și preferințele alimentare

Experimentele pe șoareci au evidențiat că lipsa proteinei Ffar4 în intestin reduce prezența B. vulgatus, scade secreția de FGF21 și crește apetitul pentru dulciuri. Aceeași asociere a fost găsită și în cazul oamenilor: în rândul a 60 de pacienți cu diabet de tip 2 și 24 de voluntari sănătoși, mutațiile genetice care afectează Ffar4 au fost corelate cu o atracție crescută pentru zahăr și un risc mai mare de dezechilibru metabolic.

Tratamentul șoarecilor cu un metabolit produs de B. vulgatus a reușit să reactiveze secreția de GLP-1 și FGF21, îmbunătățind controlul glicemiei și reducând pofta pentru alimente dulci. Această strategie sugerează că reglarea microbiomului, fie prin dietă, fie prin intervenții țintite, ar putea deveni o metodă preventivă și terapeutică eficientă împotriva diabetului.

Deși cercetările pe oameni sunt încă limitate, rezultatele deschid perspectiva unor tratamente personalizate, bazate pe susținerea bacteriilor „bune” din intestin, capabile să mențină un nivel optim al zahărului din sânge și să reducă apetitul pentru dulciuri.

Ads