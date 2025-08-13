Descoperire uriașă în Japonia. Celulele cu hidrogen funcționează la temperaturi mult mai scăzute și pot face energia verde mai ieftină

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 12:35
FOTO Unsplash

O descoperire a cercetătorilor de la Universitatea Kyushu ar putea schimba radical modul în care hidrogenul este folosit ca sursă de energie. Echipa a dezvoltat o celulă de combustibil cu oxid solid (SOFC) care funcționează la doar 300°C, față de intervalul clasic de 700–800°C. Rezultatul ar putea reduce costurile și aduce mai aproape momentul în care energia pe bază de hidrogen devine accesibilă la scară largă.

Electrolit revoluționar și „autostrăzi” pentru protoni

Succesul experimentului vine din reproiectarea electrolitului – stratul ceramic ce permite deplasarea protonilor pentru a produce energie și apă. În locul materialelor tradiționale, care necesită temperaturi foarte înalte pentru o conductivitate eficientă, cercetătorii au folosit stanat de bariu și titanat de bariu, dopate cu scandiu. Această combinație a creat un traseu molecular optim, descris de autori drept „o autostradă largă și flexibilă” pentru protoni, reducând semnificativ bariera de migrare.

Structura mai „moale” a acestor materiale a permis absorbția ușoară a dopantului, obținând performanțe comparabile cu cele ale celulelor convenționale, dar la temperaturi mult mai scăzute.

Chiar dacă 300°C rămâne departe de temperatura camerei, reducerea cu peste 50% a cerinței termice este considerată un pas major. Profesorul Yoshihiro Yamazaki, coordonatorul studiului publicat în Nature Materials, subliniază că această reușită rezolvă „o dilemă științifică de lungă durată” și poate accelera tranziția către energie curată. Dacă tehnologia va putea fi produsă la scară industrială și cu costuri reduse, ea ar putea alimenta vehicule, clădiri și chiar rețele electrice întregi, consolidând rolul hidrogenului în viitorul energetic global.

