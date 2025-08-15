Fondurile pentru digitalizarea statului român, blocate în hârtii și decizii greșite. CEO-ul Regista: „E un eșec clar”

România a avut pe masă peste 800 de milioane de euro pentru modernizarea administrației publice, însă transformarea digitală promisă rămâne mai degrabă pe hârtie. Dincolo de câteva proiecte reușite, multe instituții nu au reușit să implementeze soluții funcționale, iar procesul a fost sufocat de birocrație și lipsă de expertiză.

Edward Crețescu, CEO al companiei Regista, prezentă deja în o treime din primăriile țării, spune răspicat că digitalizarea cu bani din PNRR este „un eșec” și că trebuie învățate lecțiile acestui moment pentru a nu repeta greșelile.

„Aveam speranța unui salt înainte, nu doar a unui progres modest. Din păcate, am întâlnit prea multe blocaje, iar rezultatele sunt departe de potențial”, explică el.

Care ar trebui să fie prioritizarea

Acesta descrie peisajul actual drept „insular”: există zone unde serviciile publice sunt digitalizate excelent, altele în care documentele se mișcă tot pe hârtie, iar între ele, o zonă gri unde digitalizarea coexistă cu dosarul clasic. Diferențele sunt resimțite direct de cetățeni, care nu au parte de o experiență unitară.

În opinia sa, următorii cinci ani ar trebui să aibă ca prioritate absolută interoperabilitatea platformelor și a instituțiilor. „Cetățeanul este beneficiarul final și trebuie să simtă același nivel de calitate, indiferent unde interacționează cu statul”, subliniază CEO-ul Regista.

Compania, fondată acum zece ani pentru a fluidiza traseul documentelor în administrație, a crescut constant și lucrează astăzi cu primării, consilii județene, companii de stat, școli și spitale. Printre planurile de viitor se numără lansarea unui sistem de semnătură electronică pentru funcționari, integrarea cu platformele naționale precum ROeID și ghiseul.ro și extinderea în afara țării, inclusiv în Republica Moldova.

