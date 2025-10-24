Mai mulți directori de top au încasat aproape 14 milioane de dolari din vânzarea propriilor acțiuni, chiar în timp ce compania traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade de creștere din istoria sa.

CEO-ul Clayton Magouyrk a fost primul pe listă, vânzând 40.000 de acțiuni pe 21 octombrie pentru 11,07 milioane de dolari, la un preț mediu de 276,64 dolari bucata, potrivit documentelor depuse la SEC. La scurt timp, Maria Smith, vicepreședinte executiv, a încheiat două tranzacții separat, 5.000 de acțiuni pe 21 octombrie și alte 5.000 pe 23 octombrie, încasând în total 2,8 milioane de dolari.

Oracle, între profituri record și riscuri uriașe

Aceste vânzări vin într-un moment în care acțiunile Oracle se află aproape de maximele istorice, cu o creștere de 112% în ultimele șase luni și o capitalizare de piață de aproape 800 de miliarde de dolari. La începutul lui octombrie, titlurile companiei atinseseră un vârf absolut de 345,72 dolari, înainte să revină la nivelul actual, de aproximativ 280 de dolari.

Explozia valorii Oracle are legătură directă cu boomul inteligenței artificiale. Compania a devenit un jucător strategic în infrastructura AI, după ce, în septembrie, a semnat un contract uriaș de 300 de miliarde de dolari pe cinci ani cu OpenAI pentru furnizarea de servicii cloud.

Totuși, nu toți analiștii sunt convinși că Oracle poate menține ritmul. JPMorgan a catalogat recent compania la ratingul Neutru, semnalând îngrijorări privind cheltuielile de capital masive, estimate la peste 35 de miliarde de dolari doar în acest an, și o strategie de finanțare neclară pentru expansiunea agresivă în domeniul AI.

Banca a avertizat asupra unui potențial „risc de execuție” în atingerea obiectivelor ambițioase ale Oracle, care vizează venituri de 166 de miliarde de dolari din infrastructura cloud până în 2030.

