YouTube plătește 24,5 milioane $ pentru a închide procesul cu Donald Trump: „Big Tech a cedat”

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 20:49
272 citiri
YouTube plătește 24,5 milioane $ pentru a închide procesul cu Donald Trump: „Big Tech a cedat”
FOTO: Hepta

Unul dintre cele mai mediatizate conflicte dintre Donald Trump și giganții tehnologici s-a încheiat. YouTube a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari pentru a închide procesul deschis de fostul președinte american după suspendarea contului său, în ianuarie 2021, pe fondul asaltului asupra Capitoliului.

Din suma totală, 22 de milioane de dolari merg către organizația nonprofit Trust for the National Mall, care sprijină proiecte de restaurare și construcții legate de Casa Albă. Restul de 2,5 milioane va fi împărțit între alți reclamanți, printre care și American Conservative Union.

Trump a salutat înțelegerea pe platforma sa Truth Social: „Această victorie uriașă dovedește că cenzura Big Tech are consecințe”.

Ultima mare platformă care cedează

YouTube este ultima dintre cele trei mari rețele care alege să stingă litigiul cu Trump. Meta a încheiat în ianuarie un acord estimat la 25 de milioane de dolari, iar X (fostul Twitter) a plătit aproximativ 10 milioane.

Inițial, companiile au susținut că suspendarea conturilor era necesară pentru a preveni noi violențe, dar între timp au relaxat regulile și au readus online conturile lui Trump în 2023, în contextul presiunii politice și al schimbării de ton față de electoratul conservator.

YouTube Premium Lite a ajuns și în România: 17 lei pe lună pentru… reclame „mai puține”
YouTube Premium Lite a ajuns și în România: 17 lei pe lună pentru… reclame „mai puține”
Google încearcă o strategie nouă pe piața locală și lansează YouTube Premium Lite, un abonament mai ieftin decât varianta completă, dar care vine cu multe limitări. Serviciul a fost...
Meta vrea să creeze „Android-ul pentru roboți”: miliarde investite într-o platformă universală de AI humanoid
Meta vrea să creeze „Android-ul pentru roboți”: miliarde investite într-o platformă universală de AI humanoid
Gigantul tech condus de Mark Zuckerberg își schimbă din nou direcția și pariază pe un domeniu aflat la început de drum: roboții umanoizi. Dar nu prin construirea de hardware, ci prin ceea...
#tehnologie, #YouTube, #Donald Trump , #Youtube
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Epava de la Costinesti, considerata printre cele mai infricosatoare destinatii. Se aud "zgomote stranii"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Meta vrea să creeze „Android-ul pentru roboți”: miliarde investite într-o platformă universală de AI humanoid
  2. Tichetele Rabla pentru mașini clasice s-au epuizat în 13 minute, dar mai sunt accesibile pentru mașini electrice
  3. Samsung schimbă rețeta Galaxy S26: „vanilla” devine Pro, Plus dispare, iar Ultra pierde ADN-ul Note
  4. YouTube plătește 24,5 milioane $ pentru a închide procesul cu Donald Trump: „Big Tech a cedat”
  5. Google Drive primește protecție automată împotriva atacurilor ransomware. Cum funcționează protecția AI care îți face documentele mai sigure
  6. De la un simplu furt la o rețea internațională de crimă cibernetică: povestea hackerului care și-a urmărit telefonul furat
  7. Galaxy Ring explodează în atenția publică: bateria unui inel Samsung s-a umflat pe degetul unui utilizator, care a ajuns la spital
  8. Lion Recycle oferă soluțiile moderne pentru gestionarea deșeurilor prin containere de închiriat
  9. China vrea să „fure” talentele tech din SUA și le ademenește cu locuințe și sume de bani importante. Ce este ”viza K”
  10. Black Friday SUMMIT 2025: conferință privată Gomag pentru 150 de participanți, la București

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu