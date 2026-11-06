România poate produce drone militare, dar companiile locale nu primesc suficiente comenzi. Ce probleme reclamă industria

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 13:16
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România poate produce drone militare, dar companiile locale nu primesc suficiente comenzi. Ce probleme reclamă industria
Dronă FOTO Pixabay

România are companii capabile să dezvolte drone militare, însă comenzile primite de producătorii locali rămân foarte mici, în ciuda cererii tot mai mari pentru astfel de echipamente în regiune. Reprezentanții industriei avertizează că lipsa contractelor și dependența de componente din import împiedică dezvoltarea producției pe scară largă.

Emanuel Popp, directorul general al AFT, companie cu peste 25 de ani de experiență în domeniu, a vorbit despre aceste dificultăți în cadrul evenimentului Vantarc Defense Forum, citat de Go4IT.

Întrebat dacă este mulțumit de evoluția industriei românești de drone, acesta a oferit un răspuns direct: „Nu, nu sunt mulțumit. Comenzile sunt nesemnificative”.

Potrivit reprezentantului AFT, producătorii români au capacitatea de a dezvolta echipamente performante, însă întâmpină dificultăți atunci când încearcă să treacă de la prototipuri la producția de serie.

Unele prototipuri realizate în România pot include până la 75% componente și lucrări integrate local. Totuși, anumite piese esențiale, precum motoarele, trebuie în continuare procurate de la furnizori externi.

De ce nu reușește România să dezvolte o industrie puternică a dronelor

Una dintre problemele semnalate de Emanuel Popp este lipsa unei rețele suficient de dezvoltate de furnizori specializați, atât în România, cât și în Europa. Fără colaborarea dintre mai multe companii, fabricarea dronelor în cantități mari devine dificilă.

O altă provocare privește așteptările celor care cumpără echipamente militare. Potrivit directorului AFT, producătorilor li se solicită uneori prețuri comparabile cu cele din China, dar și standarde de calitate și certificare similare celor din Germania sau Statele Unite.

„Sunt așteptări să avem un cost ca în China și calitatea din Germania sau din Statele Unite. Nu se va putea, este imposibil”, a explicat Popp.

Acesta consideră că dezvoltarea industriei românești necesită investiții consistente, colaborare între producători și contracte guvernamentale care să ofere predictibilitate.

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