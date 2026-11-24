O dronă rusească doborâtă în Ucraina conținea componente electronice fabricate în Statele Unite și Europa cu doar câteva luni înainte de atac. Descoperirea ridică noi întrebări despre eficiența sancțiunilor impuse Moscovei și despre modul în care tehnologia occidentală continuă să ajungă în echipamentele militare rusești.

Potrivit unei investigații publicate de The Kyiv Independent, specialiștii ucraineni au analizat resturile unei drone Geran-4, interceptată la mijlocul lunii august 2026 deasupra regiunii Kiev.

Aparatul, echipat cu un motor cu reacție, face parte din categoria dronelor de atac utilizate de Rusia împotriva Ucrainei.

Analiza componentelor a arătat că unele piese proveneau de la producători occidentali și fuseseră fabricate recent. Intervalul scurt dintre producție și utilizarea lor într-o armă rusească sugerează că Moscova continuă să aibă acces la lanțuri internaționale de aprovizionare, în ciuda restricțiilor comerciale.

Informațiile apar într-un raport al serviciilor de informații ucrainene, consultat de jurnaliștii publicației.

Peste 16.000 de componente străine, identificate în armamentul rusesc

Cazul dronei Geran-4 nu este unul izolat. De la începutul invaziei rusești, autoritățile ucrainene au documentat prezența unui număr mare de componente străine în echipamentele militare recuperate de pe câmpul de luptă.

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Parchetul General al Ucrainei a transmis publicației The Kyiv Independent că au fost identificate peste 16.000 de componente de proveniență externă în drone, rachete și alte sisteme de armament folosite de forțele ruse.

Descoperirile arată cât de dependentă poate fi industria militară de componente electronice comercializate la nivel internațional, inclusiv de produse care au și utilizări civile.

Anchetatorii ucraineni consideră că Rusia obține în continuare asemenea echipamente prin rețele de intermediari din state terțe, care permit continuarea achizițiilor în ciuda sancțiunilor.

Totuși, identificarea unei piese occidentale într-o dronă rusească nu demonstrează, în sine, că producătorul original a vândut-o direct Rusiei sau că a cunoscut destinația finală a produsului.

Pentru stabilirea traseului exact al componentelor sunt necesare informații despre distribuitori, cumpărători intermediari și tranzacțiile prin care acestea au ajuns la utilizatorul final.

În cazul Geran-4, unul dintre aspectele care atrag atenția este data recentă a fabricării pieselor, la mai bine de patru ani de la declanșarea invaziei rusești. Acest detaliu sugerează că aprovizionarea nu se bazează exclusiv pe stocuri mai vechi, acumulate înainte de introducerea sancțiunilor.

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