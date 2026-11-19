Un televizor poate avea o imagine excelentă, culori intense și o rezoluție foarte bună, dar toate acestea contează mai puțin atunci când în mijlocul unui film se reflectă fereastra din cameră.

Este o situație destul de familiară, mai ales în locuințele cu ferestre mari sau în camerele în care televizorul este folosit și pe timpul zilei. Uneori, problema se rezolvă trăgând draperiile. Alteori, chiar și o lampă aprinsă seara poate deveni suficient de deranjantă încât să afecteze experiența de vizionare.

Tocmai de aceea am vrut să văd cât de mare este, în realitate, diferența dintre un televizor cu ecran convențional și unul care folosește o tehnologie specială METZ pentru reducerea reflexiilor. Am ales pentru această comparație METZ MNH7000, echipat cu Matte Screen Ultra, și un televizor cu ecran convențional.

Am testat cele două televizoare în aceeași cameră, folosind aceeași masă și aceeași amplasare. Le-am așezat pe rând în locul respectiv, pentru a evita situația în care unul dintre ecrane ar fi fost mai aproape de fereastră sau ar fi primit lumina dintr-un unghi diferit. Iată cum s-au comporatat, în această recenzie marca Ziare.com

Două televizoare, două moduri diferite de a gestiona lumina

Diferența principală dintre cele două ecrane ține de suprafața lor. Un televizor convențional, cu finisaj mai lucios, poate reflecta destul de clar obiectele din încăpere. Ferestrele, lămpile sau chiar persoana aflată în fața televizorului pot deveni vizibile pe suprafața ecranului, mai ales atunci când imaginea afișată conține multe zone întunecate.

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METZ MNH7000 abordează problema diferit. Tehnologia Matte Screen Ultra folosește o structură optică prin care lumina incidentă este dispersată, astfel încât reflexiile să nu mai apară cu aceleași contururi bine definite. În locul unei ferestre reflectate aproape ca într-o oglindă, poate apărea o zonă luminoasă mai difuză.

Aici există însă un detaliu care merită înțeles de la început: un ecran mat nu elimină lumina din cameră. El schimbă modul în care aceasta este reflectată, iar rezultatul depinde de intensitatea sursei de lumină, de poziția televizorului și de conținutul afișat.

Am urmărit, așadar, nu doar dacă se văd mai puține reflexii, ci și dacă imaginea rămâne suficient de clară, dacă detaliile sunt vizibile și dacă diferențele contează atunci când urmărești efectiv un film sau o emisiune.

Primul test: fereastra și lumina naturală

Am început cu una dintre cele mai comune situații: televizorul amplasat într-o cameră luminată natural, cu o fereastră care se poate reflecta direct pe ecran.

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Pentru început, am fotografiat ambele televizoare oprite. Pe ecranul convențional, reflexia ferestrei era foarte evidentă. Se puteau distinge contururile ramei, diferențele dintre zonele luminoase și cele întunecate și o parte dintre elementele aflate în exterior. Suprafața se comporta, într-o anumită măsură, ca o oglindă întunecată.

Pe METZ MNH7000, situația arăta diferit. Lumina ferestrei era în continuare prezentă pe ecran, însă imaginea reflectată devenea mult mai puțin precisă. Contururile erau estompate, iar în locul unei reflexii clare apărea o suprafață luminoasă difuză. Diferența dintre cele două tipuri de finisaj era vizibilă chiar înainte de pornirea televizoarelor.

Am continuat testul folosind aceeași secvență video cu satul Viscri din Transilvania, un cadru cu acoperișuri roșii, vegetație verde, clădiri deschise la culoare și un cer luminos. L-am ales pentru că are suficiente detalii pentru a observa cum se păstrează claritatea imaginii.

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Cu televizoarele pornite, ambele au oferit o imagine lizibilă. Detaliile clădirilor, drumul care traversează satul și diferențele dintre nuanțele vegetației au rămas vizibile. În cazul METZ, reflexiile difuze nu au acoperit elementele principale ale scenei, iar imaginea a putut fi urmărită confortabil.

Am repetat secvența și cu draperia trasă. Odată redusă lumina ambientală, condițiile de vizionare au devenit mai favorabile pentru ambele televizoare, iar influența reflexiilor a fost mai mică.

Ce mi s-a părut relevant aici nu a fost o diferență spectaculoasă de culoare sau de claritate, ci felul în care cele două suprafețe reacționau la lumina din încăpere. Pe ecranul convențional, fereastra avea un contur recognoscibil. Pe Matte Screen Ultra, aceeași sursă de lumină devenea o reflexie mai puțin definită.

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Testul cu lampa: diferența care se simte în timpul vizionării

Dacă în lumină naturală diferențele au fost interesante, testul cu iluminarea artificială mi s-a părut și mai relevant pentru utilizarea de zi cu zi.

Am amplasat o lampă în apropierea televizorului, astfel încât lumina să se reflecte pe ecran. Am folosit o secvență nocturnă cu New York, cu numeroase clădiri iluminate și suprafețe întunecate. Este exact tipul de imagine în care o reflexie poate deveni deranjantă, pentru că se suprapune peste zonele în care te aștepți să vezi negru sau detalii discrete.

Am început cu televizorul standard oprit. Reflexia lămpii era foarte clară, sub forma unui punct luminos bine conturat. Pe suprafața ecranului se distingea inclusiv silueta persoanei care fotografia, ceea ce arăta cât de ușor erau reflectate obiectele din cameră.

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Cu televizorul pornit, reflexia nu a dispărut. Lampa rămânea vizibilă peste imaginea orașului și afecta zona în care se suprapunea. Mai important, cu ochiul liber, prezența ei era deranjantă. Nu trebuia să caut intenționat reflexia pentru a o observa. Îmi atrăgea atenția și mă făcea să conștientizez permanent sursa de lumină din încăpere.

Am repetat testul pe METZ MNH7000, păstrând aceeași abordare. Cu televizorul oprit, lampa apărea tot pe suprafața ecranului, însă reflexia era diferită: mai puțin precisă, cu margini estompate și o zonă luminoasă mai întinsă.

Când am pornit secvența nocturnă, reflexia a rămas vizibilă, dar nu mai avea același contur puternic. Imaginea orașului putea fi urmărită în continuare, iar luminile clădirilor și detaliile arhitecturale rămâneau ușor de identificat.

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Matte Screen Ultra nu a făcut lampa invizibilă. Pe un fundal foarte întunecat, pata luminoasă se observa în continuare. Însă diferența de comportament față de ecranul convențional era clară: unul reflecta sursa de lumină într-o formă mai precisă, celălalt o transforma într-o reflexie difuză.

Pentru mine, acesta a fost testul care a explicat cel mai bine utilitatea practică a ecranului mat.

Mai puține reflexii, dar ce se întâmplă cu imaginea?

Reducerea reflexiilor este un avantaj doar dacă nu vine însoțită de o degradare deranjantă a imaginii. Tocmai de aceea, am vrut să verific separat culorile, contrastul perceput și nivelul detaliilor, în condiții în care lumina din cameră influența cât mai puțin rezultatul.

Am folosit o secvență cu o pasăre albastră, care permite observarea texturii penelor, a nuanțelor apropiate și a diferenței dintre subiect și fundal. Pe ambele televizoare, imaginea a rămas detaliată. Penele erau bine conturate, iar zona roșie din apropierea ciocului se distingea de albastrul închis al capului.

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Pe METZ MNH7000, anumite zone păreau mai contrastante în fotografii, iar textura penelor și separarea față de fundal erau bine evidențiate.

Am continuat cu o scenă din Friends. Fețele au fost bine definite, iar diferențele dintre hainele albastre și cele roșii au rămas clare.

Filme, televiziune și sport. Unde se observă cel mai ușor diferențele

Nu toate tipurile de conținut scot în evidență reflexiile în aceeași măsură. Un videoclip cu un peisaj foarte luminos poate masca parțial o reflexie care ar deveni imediat vizibilă într-un film cu multe scene întunecate.

În cazul filmelor, diferența este mai ușor de observat atunci când imaginea conține suprafețe negre, interioare slab iluminate sau secvențe nocturne. Testul cu New York a demonstrat tocmai această situație. Reflexia lămpii era mai deranjantă pe ecranul convențional, în timp ce METZ o dispersa, fără să o elimine complet.

La conținutul de televiziune obișnuit, unde predomină cadrele luminoase, diferențele pot fi mai puțin evidente. O emisiune, un interviu sau un program de divertisment pot fi urmărite confortabil pe ambele ecrane, mai ales atunci când camera nu este expusă direct unei surse puternice de lumină.

Ceea ce rămâne relevant pentru Matte Screen Ultra este că, într-o cameră luminoasă, reflexiile mai difuze pot ajuta la păstrarea vizibilității conținutului. Beneficiul este mai ușor de sesizat atunci când o sursă de lumină se află într-o poziție nefavorabilă față de ecran.

Ce se schimbă seara, când lumina din cameră este redusă

Am urmărit și secvențe cu orașe iluminate noaptea, în condiții de lumină ambientală redusă. Am vrut să văd dacă avantajul ecranului mat rămâne la fel de relevant atunci când reflexiile puternice nu mai reprezintă problema principală.

În aceste condiții, ambele televizoare au putut afișa imaginile nocturne cu suficiente detalii pentru a distinge clădirile, luminile și zonele mai întunecate. Pe măsură ce influența luminii din încăpere scade, și diferența practică dintre cele două tipuri de suprafață devine mai puțin importantă.

Aici intră în discuție alte caracteristici ale televizorului: nivelul de negru, luminozitatea, contrastul nativ și controlul iluminării panoului. METZ MNH7000 beneficiază de tehnologia QD-Mini LED.

Un televizor cu suprafață lucioasă poate oferi o imagine foarte plăcută într-o cameră întunecată, unde nu există reflexii care să distragă atenția. La fel, un ecran mat nu devine automat superior în orice condiție de vizionare.

Ce am observat este că avantajul cel mai clar al METZ apare atunci când există lumină care se reflectă în ecran. Într-o cameră slab iluminată, importanța acestui avantaj scade.

Ecranul mat și cel convențional: avantaje și compromisuri

După toate testele, cred că alegerea dintre cele două tipuri de ecran depinde în primul rând de locul în care va fi folosit televizorul.

Un ecran convențional, cu suprafață mai lucioasă, poate oferi o experiență foarte bună atunci când lumina din încăpere este controlată. Într-un living cu draperiile trase sau într-o cameră dedicată filmelor, reflexiile pot deveni aproape irelevante. În schimb, dacă în apropiere există o fereastră sau o lampă orientată nefavorabil, suprafața reflectorizantă poate deveni o sursă constantă de disconfort.

METZ MNH7000, prin Matte Screen Ultra, încearcă să reducă tocmai această problemă. În testele mele, reflexiile ferestrei și ale lămpii au fost mai difuze decât pe televizorul convențional. Diferența a fost evidentă mai ales cu ecranele oprite și în scenele întunecate, unde sursele de lumină se suprapuneau peste imagine.

Există însă și un compromis care trebuie luat în calcul. Lumina reflectată nu dispare, ci este dispersată, iar o reflexie difuză poate ocupa o suprafață mai mare. În anumite condiții, acest lucru poate reduce local contrastul perceput, chiar dacă nu mai vedem conturul precis al sursei de lumină.

Din punctul meu de vedere, întrebarea nu este dacă un ecran mat poate elimina toate reflexiile, pentru că nu poate, ci dacă modul în care le gestionează face vizionarea mai confortabilă. În testul cu lampa, acesta a fost avantajul cel mai ușor de observat.

Când merită să alegi un televizor cu Matte Screen Ultra?

Dacă televizorul va fi amplasat într-un living cu ferestre mari, într-o cameră luminoasă sau într-un spațiu în care nu vrei să tragi permanent draperiile, tehnologia Matte Screen Ultra are un argument practic destul de convingător.

Diferența nu constă în dispariția completă a reflexiilor, ci în faptul că acestea sunt mai puțin definite și pot distrage mai puțin atenția. În comparația realizată, televizorul convențional reflecta clar fereastra și lampa, în timp ce METZ transforma aceste reflexii în zone luminoase difuze. Iar în cazul lămpii, reflexia de pe ecranul convențional a fost suficient de deranjantă încât să-mi afecteze experiența de vizionare.

Pentru cine urmărește în principal filme seara, cu luminile stinse, diferența dintre suprafețele celor două televizoare poate conta mai puțin. În această situație, alegerea ar trebui să țină mai mult de performanța generală a imaginii, de contrast și de celelalte caracteristici ale panoului.

Pentru mine, comparația a arătat că Matte Screen Ultra nu este doar o caracteristică interesantă pe hârtie. Într-o cameră în care lumina naturală și cea artificială nu pot fi eliminate permanent, felul în care ecranul gestionează reflexiile poate schimba efectiv confortul vizionării. Iar acesta este avantajul pe care l-am remarcat cel mai clar la METZ MNH7000, pe care îl poți achiziționa direct de pe eMAG.

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