Un tablou digital care poate afișa fotografii, opere de artă sau informații utile fără să fie conectat permanent la priză a fost prezentat de compania Trmnl. Dispozitivul, numit Frame, folosește un ecran color de 31,5 inchi și promite o autonomie de câteva luni, datorită tehnologiei E Ink.

Spre deosebire de ramele foto digitale obișnuite, care folosesc ecrane LCD și consumă energie în permanență pentru afișarea imaginilor, tehnologia E Ink are nevoie de foarte puțină energie atunci când imaginea rămâne neschimbată.

Noul Trmnl Frame utilizează un panou E Ink Spectra 6, capabil să reproducă mii de nuanțe de culoare. Astfel, dispozitivul poate afișa atât fotografii de familie, cât și ilustrații sau reproduceri ale unor tablouri.

Poate deveni și un panou cu informații

Designul este apropiat de cel al unui obiect decorativ. Rama este realizată manual din lemn, iar cumpărătorii pot alege între patru variante: stejar alb, cireș, sapele și nuc.

Una dintre particularitățile dispozitivului este posibilitatea de a afișa informații care se actualizează automat. Prin intermediul a peste 1.400 de extensii disponibile, utilizatorii pot transforma rama într-un calendar, o listă de activități sau un panou cu prognoza meteo.

De exemplu, în loc să afișeze permanent o fotografie, dispozitivul poate prezenta programul familiei pentru ziua respectivă, alături de alte informații utile.

Trmnl Frame este un produs open-source, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot dezvolta propriile extensii și pot modifica anumite caracteristici ale sistemului.

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Rama poate funcționa conectată la internet, dar și offline. În acest caz, fotografiile sunt încărcate pe un card microSD, iar utilizatorul poate stabili cât de des se schimbă imaginile.

Bateria standard are o capacitate de 10.000 mAh și ar trebui să ofere o autonomie de câteva luni între încărcări, potrivit producătorului. Opțional, poate fi aleasă o baterie de 20.000 mAh.

Prețul este însă unul ridicat. Trmnl Frame costă 1.299 de dolari și este deja disponibil pentru precomandă.

Primul lot va cuprinde aproximativ 470 de unități, iar majoritatea livrărilor sunt programate pentru începutul anului 2027.

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